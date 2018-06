V centru Olomouce zahájili 25. června 2018 exteriérovou výstavu Paměť národa Olomouckého kraje, která přiblížuje 15 příběhů pamětníků, do jejichž osudů zasáhly události roků 1948 a 1968. Na snímku je panel věnovaný osudům Zdeny Mašínové, která žije v Olomouci.

V centru Olomouce zahájili 25. června 2018 exteriérovou výstavu Paměť národa Olomouckého kraje, která přiblížuje 15 příběhů pamětníků, do jejichž osudů zasáhly události roků 1948 a 1968. Na snímku je panel věnovaný osudům Zdeny Mašínové, která žije v Olomouci. ČTK/Peřina Luděk

Olomouc - V centru Olomouce se dnes večer otevřela výstava připomínající důsledky nástupu komunistů k moci v únoru 1948 a vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Historické události zobrazuje na osudech 15 pamětníků z Olomouckého kraje, kterým tyto mezníky zásadně zasáhly do života. Expozice je k vidění na Dolním náměstí, poté bude putovat do ostatních měst v kraji. Vystavena bude vždy pod širým nebem, řekl dnes ČTK ředitel pobočky Paměti národa Střední Morava Petr Zavadil.

"Smyslem naší výstavy je přiblížit příběhy pamětníků, kterým se staly nějaké závažné věci v letech 1948 a 1968, případně po těchto letech. Chceme, aby tyto příběhy nezanikly, aby o nich lidé věděli a aby se nestalo, že bychom si tyto ne zrovna pěkné okamžiky v naší historii v budoucnu zopakovali," uvedl Zavadil.

Organizátoři výstavy vybrali pro expozici příběhy 15 lidí z celého kraje, kritériem byla i zajímavost samotného příběhu. Na výstavě je představen například příběh sestry protikomunistických odbojářů Zdeny Mašínové nebo osud Heleny Kociánové, která jako dívka pomohla kolem roku 1948 přejít svému kamarádovi hranice na západ. Nakonec však sama skončila v pracovním táboře, kde spadla do pracovního stroje a přišla o nohu. Zažila také dramatickou cestu sanitkou do vzdálené nemocnice, kde jí byla nakonec amputována noha.

Vybrané osobnosti pocházejí z celého Olomouckého kraje, zejména z Olomouce, Lipníku nad Bečvou, Šternberka, Jeseníku, Šumperka, Zábřehu a Prostějova, kde bude možné výstavu v následujících dnech také vidět. "Jde o žijící pamětníky. Na výstavě je vždy zobrazena jejich aktuální fotografie a snímek z jejich mládí, jejich osud je zachycen krátkým příběhem," doplnil Zavadil. Expozice bude k vidění především na náměstích, v Lipníku bude v parku.

Paměť národa Střední Morava vznikla koncem roku 2017. Za sebou má již vzdělávací projekt Příběhy našich sousedů, ve kterém žáci olomouckých základních škol zaznamenávali a následně prezentovali příběhy pamětníků z Olomouce. Pořádá také tvůrčí dílny na školách, které přibližují studentům kolektivizaci za pomoci autentických příběhů z Paměti národa. Na konci května její zástupci také pořádali symbolický charitativní běh, jehož startovné podpořilo neziskovou organizaci Post Bellum, jež osudy lidí, kteří se postavili totalitě, zaznamenává již řadu let.