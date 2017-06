Výstavu obrázků Ondřeje Sekory najdou od 16. června do 15. září návštěvníci paláce Koruna v Praze na Můstku. Na několika panelech jsou především jeho slavní hrdinové Ferda Mravenec a Brouk Pytlík. Doplňují je ukázky z dalšího Sekorova díla pro děti i dospělé. Výstava se koná u příležitosti 90 let od prvního uvedení pracovitého mravence na stránkách novin a jako připomínka 50 let od úmrtí Sekory. ČTK/Doležal Michal