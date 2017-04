Výstavu mapující šedesátiletou kariéru českého zpěváka Karla Gotta si budou moci lidé prohlédnout od 8. června na lodi (na vizualizaci) kotvící poblíž železničního mostu na pražském Rašínově nábřeží. Expozice s titulem Gott, My Life potrvá do konce září. Návštěvníci se mohou těšit na digitální dómy, videoprojekce klipů a sestřihů z Gottovy kariéry.

Praha - Výstava mapující šedesátiletou kariéru nejslavnějšího českého zpěváka Karla Gotta zakotví o prázdninách na pražské náplavce. Expozici s titulem Gott, My Life si budou moci lidé prohlédnout od 8. června do konce září na lodi kotvící poblíž železničního mostu na Rašínově nábřeží. Její paluba i podpalubí se na léto promění v galerii na vodě. Výstavu připravuje Nadační fond Richarda Fuxy a podílí se na ní také Národní muzeum, dnes vydaly společnou tiskovou zprávu.

Návštěvníci se mohou těšit na digitální dómy, videoprojekce klipů a sestřihů z Gottovy kariéry, příchozí pozdraví zpěvákův hologram. "Vždycky jsem si přál výstavu v takovém duchu uspořádat. Expozici, která ukáže mým fanouškům souhrnný soubor artefaktů mapujících celou mou kariéru, jež provázela i jejich životy. Připomene jim třeba chvíle již dávno zapomenuté, vybaví se jim vzpomínky," uvedl Gott v březnu.

"Karel Gott je bezpochyby významnou hudební osobností i fenoménem naší doby, a tak nemohl uniknout naší sbírkotvorné i odborné pozornosti," uvedl k výstavě ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Připomněl, že posláním muzea je dokumentovat i současnost a zachovat o ni svědectví budoucím generacím. Muzeum pro výstavu poskytne celoživotní sbírku Gottovy fanynky.

Výstava přiblíží návštěvníkům zpěvákovu hvězdnou dráhu od konce 50. let, kdy začínal jako amatérský zpěvák v pražských jazzových kavárnách, přes první úspěchy v tehdejším Československu až po ohlasy současné mladé generace. Tvrdí to kurátor výstavy Peter Balog, který je vedoucím Centra pro dokumentaci hudby a nových médií a studiu profesionální dráhy ikony české popmusic se už několik let věnuje.

Paluba lodi bude pokryta modulárními přepravními kontejnery v černo-bílých barvách, vzniknou tak prostory pro společenské vyžití. Vystavované artefakty budou v podpalubí. "Hledali jsme místo, které by odpovídalo tak výjimečné, v České republice doposud nevídané expozici. Až nás napadlo vytvořit naprosto originální prostory," uvedl Fuxa k výběru místa. Pojetí výstavních prostor zajistí architekt Miroslav Vavřina.

Nadační fond Richarda Fuxy už uspořádal výstavu Muchových plakátů ze sbírky Ivana Lendla či výstavu děl Bohuslava Reynka. Výstava Muchových plakátů se v Praze v roce 2013 stala událostí, k níž se upírala pozornost. Zejména kvůli jménu bývalého tenisty, který v roce 1986 emigroval z tehdejšího Československa, také ale díky vysoké návštěvnosti i způsobu uspořádání výstavy. Konala se v Obecním domě. Jejím producentem byla jedna z největších tuzemských reklamních společností BigMedia, která stojí i za Gottovou výstavou. Návštěvnost výstavy plakátů, kterou doprovázela masivní reklamní kampaň, dosáhla 185.000 diváků a stala se nejnavštěvovanější výstavou výtvarného umění roku 2013 a jednou z nejvíce navštívených výstav v Česku vůbec.

Populární zpěvák Karel Gott, který je vedle Česka oblíbený také především v Německu, loni překonal těžkou nemoc. V závěru roku se stal hlavním vítězem ankety popularity Český slavík. Získal i hlavní ocenění mezi zpěváky, už po jedenačtyřicáté. V roce 1992 mu vydavatelství Supraphon udělilo diamantovou desku za rekordních 13 milionů prodaných nosičů. Po zdravotních problémech chystá Gott návrat na pódia, 31. května vystoupí v pražském Divadle Hybernia na koncertu s názvem Karel Gott still aLIVE. Vstupenky se prodávaly minulý pátek a byly během chvíle vyprodány.