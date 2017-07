Kačina (Kutnohorsko) - Krajinářské aktivity hraběcího rodu Chotků představuje nová výstava na zámku Kačina na Kutnohorsku. Chotkové se věnovali zvelebování veřejných prostranství, pracovali na tom z titulu svých vysokých státních funkcí. K jejich nejvýznamnějším počinům patřilo vybudování zámeckého parku ve Veltrusích, sdělila ČTK Lenka Martinková z Národního zemědělského muzea.

Pozoruhodným dílem, které výstava na obrázcích či dobových fotografiích také připomíná, byl parkový areál na novodvorském panství, v okolí zámků Kačina a Nové Dvory. Hraběcí rod je podepsán i pod úpravami ve vzdálenějších lokalitách v Sidoniině lese u Radvančic a na dalších místech.

Velkorysé a finančně náročné krajinářské zásahy jsou spojeny s Janem Rudolfem Chotkem, aristokratem a významným politikem habsburské monarchie. Jeho příbuzná hraběnka Marie Henrieta Chotková (1863 až 1946) žila v Dolní Krupé na Slovensku, kde založila rozárium s 6000 růžemi, ve své době největší ve střední Evropě. Patřila mezi přední znalkyně růží, proto po ní byla pojmenována nová odrůda, kterou dnes na Kačině slavnostně vysadili.

"Výstava a slavnostní zasazení růže je výsledkem naší celoroční snahy ukázat návštěvníkům vzájemné propojení zámku, parku a okolní krajiny," uvedl ředitel zámku Kačina - Muzea českého venkova Pavel Douša. Připomněl, že na přelomu 18. a 19. století vzniklo přímo na Kačině zahradnictví a ve 30. letech 19. století tu byla vystavěna oranžerie. Zahradnictví sloužilo k zásobování zámku květinami, schraňovalo také citrusy a další exotické rostliny v zimním období. Dodávalo na zámecký stůl čerstvé ovoce a zeleninu. Dnes je součástí parku skleník a bylinková zahrada.

Jan Rudolf Chotek nechal Kačinu postavit jako své reprezentační sídlo v letech 1806 až 1824. Stavba je zasazena do rozsáhlého parku založeného roku 1789. Chotkové žili na Kačině a v nedalekých Nových Dvorech až do roku 1911, kdy jejich zdejší větev vymřela. Během druhé světové války zámek okupovali příslušníci Hitlerovy mládeže, v posledním roce války pak jednotky nacistických SS. V roce 1950 byl zámek předán do užívání Zemědělskému muzeu, které v něm nabízí několik prohlídkových tras.