Plzeň - Zlomové okamžiky z dějin Československa a České republiky i každodenní život obyvatel země zachycuje výstava Okamžiky století, která je ode dneška do 19. srpna k vidění v Šafaříkových sadech v centru Plzně. Snímky pořízené fotoreportéry Československé, respektive České tiskové kanceláře (ČTK) mapují nejen sto let samostatného státu, ale připomínají také století tiskové agentury, která vznikla současně s Československem 28. října 1918. Z Plzně se putovní výstava přemístí do Ústí nad Labem a Českých Budějovic, v říjnu se vrátí do Prahy, řekl dnes její spoluautor, šéfredaktor Databanky multimédií Petr Mlch.

S dosavadním ohlasem výstavy, která už byla v Praze, Brně, Hradci Králové a Ostravě, je spokojen. Je výsledkem jednoho a půl roku práce a příprav, kdy se tvůrci výstavy probírali rozsáhlým archivem a studovali archivní záznamy. "My jsme skončili poměrně záhy s ambiciózním záměrem mít na každý rok jen jednu fotku. Zjistili jsme, že to nejde," řekl Mlch.

Fotoarchiv ČTK patří k nejstarším a nejobsáhlejším v Evropě, nabízí největší výběr českých fotografií. Ve fyzické podobě zahrnuje podle Mlcha asi sedm milionů políček na negativech, pozitivech, svitkových filmech, diapozitivech či skleněných deskách, dalších víc než sedm milionů snímků je digitálních.

Tým spoluautorů zúžil předběžný výběr na zhruba 700 snímků, z nichž složil finální podobu výstavy. Zahrnuje 163 snímků umístěných na 30 panelech. Většího prostoru a pozornosti se dostalo událostem z "osmičkových" let československé historie. "Měly by to být přelomové klíčové události i normální fotky. Snažili jsme se to pěkně namixovat, aby byla výstava trochu poučná i zajímavá po faktické i fotografické stránce," dodal Mlch.