Praha - Výstava z díla malíře, kreslíře, grafika, ilustrátora, animátora a kostýmního výtvarníka Adolfa Borna začala v galerii Hollar na Smetanově nábřeží. Jmenuje se Pocta Václavu Hollarovi, slavnému rytci, jehož jméno nese i český spolek výtvarníků-grafiků. Výstava, jež se kvůli loňskému Bornovu úmrtí stala výstavou posmrtnou, se z umělcovy tvorby soustředí právě jen na grafické práce.

Navazuje na výstavu z roku 1993, na níž v této výstavní síni představil umělec výběr ze své volné tvorby akvarelů přes pastely ke grafice a ilustraci, a na následující ukázky kreseb z cestovního deníku. "Loni si ještě stačil zvolit lept, tedy střídmou černobílou techniku, které se nevěnoval tak často jako barevné litografii, ale která jej provázela po celá desetiletí jeho plodné tvůrčí práce," uvedla kurátorka výstavy Blanka Stehlíková.

I méně početné Bornovy lepty podle ní dovedou diváka sugestivně provázet umělcovým světem, "v němž je dost místa pro láskyplné soužití zvířat a lidí a v němž lehce překračujeme hranice nejen zemí, ale i věků". "Můžeme následovat Rembrandta na jeho cestě do ateliéru, prohlížet si s Rudolfem II. jeho sbírky a obdivovat s ním malíře Arcimbolda, uskutečnit výlet do Kapadocie, do Řecka, na karneval do Benátek, dokonce tajně sledovat zdařile maskované špiony neb se zase vrátit do Čech," říká kurátorka. Výstava potrvá do 26. února.

Známý výtvarník Adolf Born zemřel loni v květnu v 85 letech. Kreslíř oblíbený díky svým typickým postavičkám plných humoru byl například spolutvůrcem legendárního Macha a Šebestové, ilustrátorem více než 250 knih a autorem nezaměnitelných grafických listů.

Ve světě filmu je Born známý také seriálem Žofka a spol. či animovaným filmem Robinson Crusoe, námořník z Yorku. V kresbě, leptu a litografii vypracoval nezaměnitelný výtvarný projev vycházející z humorného a groteskního pojetí světa. Born byl i autorem divadelních scén a kostýmů.