Praha - Vyšší rodičovskou, která se ale vyplácí kratší dobu a netrvá ani do dvou let dítěte, v červnu dostávalo 16.600 rodičů. Rychlejší čerpání tak zvolilo šest procent matek či otců. Vyplývá to z údajů generálního ředitelství úřadu práce. Podle jeho mluvčí Kateřiny Beránkové rodiče, kteří se starali o malé děti, nejčastěji pobírali rodičovský příspěvek mezi 6000 a 7600 korunami. Na rodičovské je podle statistik ministerstva práce přes 98 procent matek a necelá dvě procenta otců.

Rodičovská činí celkem 220.000 korun, pro dvojčata a vícerčata pak 330.000 korun. Dříve se vyplácela měsíčně v pevných částkách - do dvou let dítěte 11.500 korun, do tří let 7600 korun a do čtyř let 3800 korun. Od letoška si mohou rodiče většinou zvolit rychlost čerpání a dobu, po kterou s potomkem zůstanou doma. Pobírat mohou až 70 procent základu svého příjmu. Nejvýš je možné letos podle mluvčí získat 36.750 korun měsíčně. U vícerčat maximální částka činí 55.125 korun. Sumu tak rodiče vyčerpají za půl roku.

"Nevyšší možnou částku vyplatil úřad práce v červnu ve 24 případech - 18 ženám a šesti mužům. Ke konci června čerpalo rodičovský příspěvek nad výši 11.500 korun celkem 16.597 rodičů," upřesnila mluvčí.

Na rodičovské v červnu bylo 284.846 lidí. Nejčastěji volili příspěvek v rozmezí od 6000 do 7600 korun, v průměru ho pobírají tři roky. V červnu úřad vyplácel takovou částku 145.887 ženám a mužům na rodičovské. Méně než 6000 korun mělo 72.735 rodičů, víc než 7600 pak 66.224 matek a otců.

Zavedení vyšší rodičovské na kratší dobu představuje podle ministerstva práce pro rodiče další možnost volby modelu péče podle jejich potřeb. Od změny si resort slibuje také větší zapojení otců. Na rodičovskou totiž dosud ve valné většině případů odcházejí ženy. Vydělávají obvykle méně než jejich partneři. Opatření má k mateřství motivovat také vzdělanější ženy s vyšším příjmem.

Na rodičovské je kolem 5000 mužů. Tvoří tak necelá dvě procenta rodičů, kteří se starají o malé potomky. Počet roste jen pomalu. Podle údajů ministerstva práce v roce 2001 rodičovský příspěvek měsíčně pobíralo v průměru 2100 otců a 263.600 matek. Nejvyšší počet mužů na rodičovské evidoval resort v letech 2008 a 2009, kdy byl v Česku porodní boom. S dětmi doma před deseti lety bylo 6300 otců a 337.700 matek.

Babišova vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů v programovém prohlášení slibuje, že zvýší rodičovskou na 300.000 korun. Ministerstvo práce podle své šéfky Jany Maláčové (ČSSD) dá vládě do několika měsíců návrh na zvednutí příspěvku o 40.000 korun na 260.000 korun. Další přidání o 40.000 korun by mělo následovat do konce volebního období, uvedla Maláčová. Důvodem postupného nárůstu jsou podle ní možnosti rozpočtu. Ministryně práce odhaduje, že při hladkém projednávání v Parlamentu by se vyšší rodičovská mohla začít vyplácet koncem příštího roku.

Se zvýšením rodičovské počítá koncepce rodinné politiky, kterou loni v září schválila bývalá Sobotkova vláda. Ministerstvo práce v dokumentu navrhlo, aby se rodičovská zvedla aspoň na 250.000 korun. Ročně to rozpočet mělo stát zhruba 3,07 miliardy navíc.

Maximální výše rodičovského příspěvku pro rodiče s různým výdělkem v korunách:

Hrubý výdělek Rodičovský příspěvek 20.000 13.808 25.000 17.260 30.000 20.712 35.000 24.164 40.000 27.616 50.000 34.520

Zdroj: Kalkulačka ministerstva práce a výpočty ČTK, www.mpsv.cz