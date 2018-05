Generál Kim Jong-čchol (uprostřed) v čele severokorejské delegace po příletu do Jižní Koreje, kde se zúčastnil závěrečného ceremoniálu olympijských her v Pchjongčchangu (snímek z 25. února 2018).

Generál Kim Jong-čchol (uprostřed) v čele severokorejské delegace po příletu do Jižní Koreje, kde se zúčastnil závěrečného ceremoniálu olympijských her v Pchjongčchangu (snímek z 25. února 2018). ČTK/AP/neuveden

Washington/Pchjongjang - Bývalý šéf severokorejské tajné služby Kim Jong-čchol, který nyní řídí agendu vztahů s Jižní Koreou, míří přes Peking do Spojených států. Dnes o tom informovala jihokorejská agentura Jonhap s tím, že návštěva USA se zřejmě týká přípravy možného setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s vůdcem KLDR Kim Čong-unem.

Jonhap o cestě Kim Jong-čchola do USA spekulovala již dříve s tím, že by se v americké metropoli měl setkat s ministrem zahraničí Mikem Pompeem. Reuters poznamenal, že takováto návštěva by byla dalším důkazem toho, že přípravy na summit pokračují.

Americký prezident sice minulý týden konání summitu zrušil, ale takřka ihned opět připustil, že by se 12. června v Singapuru přece jen mohl uskutečnit.

V Singapuru by se dnes měly podle Jonhapu sejít zástupci USA a KLDR, aby před vrcholnou schůzkou projednali otázky bezpečnosti a protokolu. Mezitím také jedná americká delegace se severokorejskou stranou v Pchanmundžomu na hranicích mezi Severní a Jižní Koreou.