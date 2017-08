Právě zveřejněno

Londýn - Devatenáctiletá výškařka Michaela Hrubá přijela na atletické mistrovství světa do Londýna zabojovat o postup do finále. Kvalifikační limit 194 centimetrů už letos několikrát překonala. Věří, že po titulu juniorské mistryně Evropy může uspět i na seniorské akci. Kvalifikace výškařek je na programu ve čtvrtek.

S atmosférou velké seniorské akce se seznamovala loni na olympijských hrách v Riu de Janeiro. Tehdy kvalifikací neprošla, skočila 192 centimetrů a na limit 194 útočila marně.

Po olympijské zkušenosti se Hrubá nepřijela do Londýna jen zúčastnit. "Už to beru prostě tak, že jsem sem přijela bojovat o finále. Limit je 194, mělo by to jít, skočeno to mám letos několikrát, uvidíme. Ale je tam hodně závodnic, limit bude asi potřeba, menší výšky nebudou stačit," řekla novinářům.

Na olympijském stadionu v Londýně závodila před měsícem na mítinku Diamantové ligy, kde se právě výkonem 194 centimetrů dělila o čtvrtou příčku. Vyrovnala si sezonní maximum pod širým nebem. "Stadion je super. Jen jsem slyšela, že budeme mít doskočiště na druhé straně, snad se nebude jinak točit vítr nebo tak něco. Bude to dobrý," uvedla.

Na konci července splnila roli favoritky a v Grossetu výkonem 193 centimetrů vyhrála juniorské mistrovství Evropy. Pak absolvovala týdenní soustředění v Šamoríně, aby udržela formu i na další vrchol sezony. "Pak jsem byla trochu unavená, ale začíná se dorovnávat do normálu. V pondělí jsme dělali výbušnost a vypadalo to hodně dobře, uvidíme, co ve čtvrtek," popisovala.

Pod vedením nového kouče Michala Pogányho, u kterého je od února, upravila rozběh. "Posunuli jsme ho víc do strany a dozadu, mám větší prostor před laťkou. Celkově děláme v tréninku víc rychlosti, výbušnosti," popisovala nadějná výškařka.

Velkou favoritkou soutěže výškařek je obhájkyně titulu Maria Lasickeneová. Jedna z ruských atletek, které dostaly šanci závodit pod neutrální vlajkou, letos jako jediná překonala dvoumetrovou hranici a všude vyhrává.

"Favoritka může být, ale nikdy nevíte, co se stane. I takoví několikrát vypadli, i když to v jejím případě nevypadá," řekla na její adresu Hrubá. Za Lasickeneovou je pole výškařek vyrovnané. "Uvidíme, jak se popereme o další místa," doplnila česká reprezentantka.