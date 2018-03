Birmingham (Británie) - Výškařka Michaela Hrubá na halovém mistrovství světa v Birminghamu obsadila dělené desáté místo výkonem 184 centimetrů. Na základní výšce soutěže uspěla stejně jako další dvě soupeřky na druhý pokus. První tituly získali ruští atleti závodící pod neutrální vlajkou Maria Lasickeneová (201 cm) a Danil Lysenko (236).

Česká reprezentantka, jejíž letošní halové maximum bylo 193 cm, stejně jako většina třináctičlenného startovního pole ztroskotala na 189 centimetrech. Ke třetímu pokusu se rozbíhala nadvakrát. "Já jsem si tam špatně naběhla na tu první značku, pak jsem se musela vrátit a jít znova," řekla České televizi.

V Birminghamu se nevymanila z rozpačitých výkonů v průběhu halové sezony. "Já už jsem se vlastně trápila celou sezonu, bylo to vidět i na těch předchozích závodech. Říkala jsem si, že to bude buď, a nebo. Buď to vyjde, nebo nevyjde. Každému se to někdy stane, doufám, že jsem si to vybrala do venkovní sezony," dodala.

Suverénně soutěží prošla světová šampionka Lasickeneová, která vítěznou sérii prodloužila na 38 závodů. Čtyři skoky od 184 po 196 centimetrů jí stačily, aby po zlatu z roku 2014 získala další halový světový titul. Potvrdila to pak překonáním 201 cm na druhý pokus.

Čtyři výškařky skočily 193 na druhý pokus. Nejlepší zápis z nich měla Američanka Vashti Cunninghamová, která díky tomu získala stříbro. Bronz vybojovala Italka Alessia Trostová.

V souběžně probíhajícím mužském závodě se vicemistru světa Lysenkovi vydařila odveta za světový šampionát v Londýně. Úřadující světový šampion Mutaz Issa Baršim z Kataru ztroskotal na 236 centimetrech, zatímco dvacetiletý Lysenko tuto výšku na třetí pokus zdolal. Bronz získal Němec Mateusz Przybylko (229).

Třetí halový světový titul za sebou v běhu na 3000 metrů získala Etiopanka Genzebe Dibabaová. Šampionka z této disciplíny ze Sopot a Portlandu, která ještě v roce 2012 vyhrála na HMS v Istanbulu patnáctistovku, nechala jasně za sebou Nizozemku Sifan Hasanovou i domácí hvězdu Lauru Muirovou.

Muži:

Výška: 1. Lysenko (Rus.) 236, 2. Baršim (Kat.) 233, 3. Przybylko (Něm.) 229.

Ženy:

3000 m: 1. Dibabaová (Et.) 8:45,05, 2. Hassanová (Niz.) 8:45,68, 3. Muirová (Brit.) 8:45,78.

Výška: 1. Lasickeneová (Rus.) 201, 2. Cunninghamová (USA), 3. Trostová (It.) obě 193, ...10. Hrubá (ČR) 184.