Salcburk - Rakouští vyšetřovatelé potvrdili, že vrcholné funkcionáře Mezinárodní biatlonové unie (IBU) a ruské sportovce podezřívají z dopingu, korupce a finančního podvodu. Kvůli tomu v úterý zasahovali v centrále IBU v Salcburku. Podezřelí jsou dlouholetý šéf světového biatlonu Anders Besseberg a generální sekretářka Nicole Reschová, kteří ve funkcích minimálně prozatím skončili.

Policisté prohledávali kanceláře IBU kvůli informaci, že za úplatky federace skrývala dopingové případy ruských biatlonistů. Potvrdil se tak charakter podezření, o kterém již v úterý informovala světová média. Mělo se jednat o úplatky ve výši až 300.000 dolarů (přes 6 milionů korun). Vyšetřovatelé také prověřují neoprávněné příjmy z prize money ve výši 35.000 dolarů (asi 718.000 korun), které získali sportovci, kteří dopovali a měli být v trestu.

Vyšetřování probíhá nejen v Rakousku, ale také v Norsku a v Německu. Týká se období od roku 2012 do února 2017, kdy se konalo mistrovství světa v rakouském Hochfilzenu. Jedná se tedy o dobu dlouho po známém ruském dopingovém skandálu kolem zimních olympijských her 2014 v Soči.

Dvaasedmdesátiletý Nor Besserberg byl hlavou světového biatlonu od roku 1992. Letos již oznámil, že na zářijovém kongresu nebude usilovat o znovuzvolení. Kvůli skandálu až do vyšetření případu odstoupil z funkce, v níž ho bude dočasně zastupovat Rakušan Klaus Leistner, viceprezident IBU pro finance. Prvním na řadě pro záskok na Bessebergův post byl první viceprezident Viktor Majgurov, jenž o to ale neměl zájem, protože je Rus a právě Ruska se skandál týká.

Německá právnička Reschová byla ve vedení světového biatlonu od roku 2008. V úterý oznámila, že se funkce do vyšetření případu vzdává, a dnes ji IBU dočasně suspendovala.

Informace vedoucí k razii poskytlo vyšetřovací oddělení Světové antidopingové agentury (WADA). Určitou roli v této kauze hraje také někdejší šéf moskevské antidopingové laboratoře Grigorij Rodčenkov, který je klíčovým svědkem při vyšetřování organizovaného dopingu v Rusku.

Kvůli nedůslednému boji s dopingem čelila IBU kritice už delší dobu. Několik reprezentačních týmů včetně českého proto bojkotovalo finále Světového poháru, které hostila navzdory dopingovému skandálu v ruském sportu Ťumeň. Na stejném místě se v roce 2021 mělo uskutečnit i mistrovství světa, o to ale sibiřské město kvůli dopingové aféře přišlo.

Rusko získalo šampionát po hlasování kongresu IBU při volbě před dvěma lety, při které v souboji se Slovinskem a Českou republikou dostalo 25 z 49 hlasů. Podle Le Monde navíc měli členové kongresu za hlasy od ruského svazu slíbené úplatky ve výši 25.000 až 100.000 eur.