Praha - Případ někdejšího hlavního vyšetřovatele kauzy kolem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Rostislava Kotrče, který čelí obžalobě z úmyslného vyzrazení identity utajené svědkyně, by měl řešit Národní bezpečnostní úřad (NBÚ). Rozhodl o tom dnes pražský městský soud, podle kterého Kotrč nespáchal trestný čin. Případ by ale mohl být posouzen jako přestupek. Rozhodnutím se ještě bude zabývat Vrchní soud v Praze.

Kotrč u protikorupční policie vyšetřoval kauzu, v níž byli bývalí šéfové ŘSD obviněni z přijímání úplatků při pronájmu dálničních odpočívadel. Podle obžaloby Kotrč obhájcům mužů záměrně zpřístupnil protokol, ze kterého vyplývala totožnost klíčové svědkyně.

Kotrč tvrdil, že byl obviněn poté, co upozornil inspekci na své zjištění, že klíčovou svědkyni jeho kolegové k výpovědi nezákonně donutili. Totožnost svědkyně navíc podle něj policie prozradila už v roce 2011, před jeho příchodem k útvaru. O ženě následně psala média.

Podle předsedkyně trestního senátu Hany Hrnčířové umožnil Kotrč přístup k utajované informaci osobě, která na to neměla právo. Samotnou informaci o identitě utajované osobě však nevyzradil, o což šlo v trestném činu, pro který byl souzen. "Stupeň společenské škodlivosti jednání obžalovaného byl natolik nízký, že to nebyl trestný čin, ale mohl by to být přestupek," řekla Hrnčířová.

Kotrč vinu odmítá. Tvrdí, že se stal nepohodlným poté, co upozorňoval na chyby protikorupční policie a vrchního státního zastupitelství. "Cítím se nevinen. Jen jsem upozornil na trestné jednání policistů a služebních funkcionářů," řekl dnes u soudu.

Státní zástupce Pavel Prygl je nadále přesvědčen o tom, že Kotrč spáchal trestný čin. Proti verdiktu podal stížnost. Pro Kotrče navrhoval nejnižší možnou podmínku a pětiletý zákaz činnosti. "Soud neshledal úmysl pana obžalovaného vyjevit identitu utajované svědkyně. Shledal pouze naplnění nedbalostní formy provinění," reagoval na rozsudek Prygl.

Pražský městský soud se dnes případem zabýval potřetí. Nejprve Kotrče zprostil obžaloby, což však zrušil Nejvyšší soud a nařídil nové projednání případu. V něm soud rozhodl o tom, že Kotrč nespáchal trestný čin. Případ chtěl předat Národní centrále proti organizovanému zločinu pro možné spáchání přestupku. Kotrč se totiž v průběhu trestního řízení stal znovu příslušníkem policie. Toto rozhodnutí následně zrušil odvolací soud, a tak se případ projednával znovu. Pokud by dnešní verdikt byl pravomocný, tak by si případ převzal NBÚ, jelikož řeší přestupky podle zákona o ochraně utajovaných informací.