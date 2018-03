Kralupy n.V. (Mělnicko) - Po čtvrtečním tragickém výbuchu v areálu chemičky v Kralupech nad Vltavou pokračuje vyšetřování policie a hasičů. Při výbuchu tankovací nádrže zemřelo šest lidí, dva zranění leží v nemocnicích. Pět mrtvých jsou cizinci; rumunské ministerstvo zahraničí dnes oznámilo, že jde o rumunské občany. Přesná příčina exploze zůstává podle policie neznámá, podle vyšetřovatele hasičů Libora Pospíšila ale zřejmě explodovaly páry hořlavých kapalin. Vyčíslena nebyla ani škoda. Policie zatím zná totožnost tří obětí výbuchu. Ve dvou případech jde o cizince, řekla ČTK policejní mluvčí Markéta Johnová.

"Oficiálně známe totožnost tří osob, z toho dva jsou cizinci, a u tří totožnost budeme znát až po znaleckém zkoumání. Pravděpodobně se bude jednat také o cizince, ale to nemůžeme v tuto chvíli jednoznačně říci," uvedla Johnová. Oběťmi nejsou podle dřívějších informací zaměstnanci Unipetrolu, kterému chemička patří, ale dodavatelské firmy.

Zástupci rumunské ambasády v Praze navštívili dvě pražské nemocnice, aby zjistili, zda Rumuni nejsou i mezi nimi. "Počet rumunských občanů, kteří zahynuli následkem tragické události, se zvýšil na pět," oznámilo dnes rumunské ministerstvo zahraničí.

Obě nemocnice, kde jsou zranění hospitalizováni, motolská a vinohradská, zatím informace o národnosti neupřesnily. Stav pacienta ve vinohradské nemocnici, který utrpěl popáleniny druhého stupně na deseti procentech těla, je podle Hany Vránové z tiskového oddělení stejný jako ve čtvrtek večer. "Pacient je stabilizován a stále hospitalizován na Klinice popáleninové medicíny," řekla ČTK. Hospitalizovaný zůstává i pacient s devastujícím poraněním obličeje, který byl převezen do nemocnice v Motole.

Policisté a hasiči od dnešního rána znovu ohledávají epicentrum výbuchu, ve čtvrtek byli na místě do 22:00, řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda. "Našim vyšetřovatelům a kriminalistům se zatím nepodařilo vše zadokumentovat a řádně ohledat. Nedokážu ale říct, zda to dnes zvládnou," uvedl.

Přizváni byli znalci z různých oborů a vyšetřovatelé vyslýchají svědky. "Zjišťujeme, zda nedošlo k porušení předpisů, nařízení nebo protiprávnímu jednání," uvedla policejní mluvčí Johnová.

Událostí se zabývá také Státní úřad inspekce práce. Předpokládá, že uzavře vyšetřování výbuchu v kralupské chemičce do dvou až tří měsíců. Za případné pochybení může uložit až dvoumilionovou pokutu, sdělil dnes ČTK mluvčí úřadu Richard Kolibač.

Zástupci města Kralupy a Velvary se dnes sešli s vedením Unipetrolu. "Omluvili jsme se obcím a městům v okolí za nepříjemnosti, které ta mimořádná událost způsobila," řekl mluvčí Unipetrolu Pavel Kaidl. Uvedl, že okolní obce dostávaly informace od firmy až ve chvíli, kdy je mělo vedení Unipetrolu potvrzené.

Vybuchlá nádrž byla již několik let mimo provoz. Sloužila ke skladování pohonných hmot vyrobených v rafinerii. Externí dodavatelé v současnosti pracovali na jejím případném uvedení do provozu. Kaidl dnes uvedl, že vzhledem k tomu, že výbuch nastal na externím terminálu a nezasáhl rafinerii, neočekává firma vysokou škodu. "Ale v tuto chvíli by to byla pouze spekulace," uvedl.

Výbuch v Kralupech nad Vltavou je jednou z největších tragédií v průmyslových provozech v Česku za posledních 50 let.