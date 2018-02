Washington - Vyšetřování ruského vlivu na americký volební proces, které vede zvláštní skupina FBI, už trvá devět měsíců, ale zatím padla jen čtyři obvinění kvůli vazbám na Rusko. Podle agentury AP tým Roberta Muellera vyslechl desítky lidí. Vyšetřovatelé se zajímají o aktivity lobbistů, o osud dokumentů získaných hackery, o činnost volebního štábu Donalda Trumpa a o jakýkoli myslitelný kontakt jeho členů s Ruskem. Server Politico dnes napsal, že prezident Trump je čím dál víc odhodlán Muellera z funkce sesadit, přestože poradci Bílého domu ho od takového kroku odrazují.

Loni v říjnu byli obviněni bývalý šéf Trumpovy volební kampaně Paul Manafort a jeho spolupracovník Rick Gates, kteří jakékoli provinění odmítají. Další obvinění - Trumpův zahraničně politický poradce George Papadopoulos a bývalý bezpečnostní poradce Michael Flynn - naopak přiznali, že vyšetřovatelům FBI lhali. Žádná další obvinění Muellerův tým nevznesl.

K výslechu bylo jen z Bílého domu předvoláno kolem dvaceti lidí. Prezidentská kancelář podle oficiální zprávy předala Muellerovi 20.000 stran dokumentů, Trumpův volební štáb kromě toho dalších 1,4 milionu stran. Sám prezident prohlásil, že i on je k výslechu připraven a těší se na něj. Jeho právní poradci ho ale před takovým krokem varovali, protože by se prý kvůli své prostořekosti mohl dostat do problémů.

Většina lidí, které Muellerova skupina předvolala, o průběhu vyšetřování mlčí. Podle AP o osudu mnohých z nich dosud nebylo rozhodnuto. Ani jejich právníci se prý odpovědi od agentů FBI nedočkali.

Trump opakuje, že vyšetřování je honem na čarodějnice a k žádným závěrům nepovede. Prezident se údajně stále více přiklání k možnosti Muellera odvolat, třebaže poradci mu takový postup nedoporučují, protože by mohl vyvolat odmítavé reakce v Kongresu. "Američané se musejí připravit na ústavní krizi," poznamenal dnes server Politico s odkazem na možnost ústavní žaloby na prezidenta, takzvaný impeachment.

V Kongresu se prý živě diskutuje o možných scénářích po případném Muellerově pádu. Ostré spory mezi demokraty a republikány údajně naznačují, že republikánští poslanci by se za svého prezidenta spíše postavili a ústavní žalobu by nepodpořili.

Ani Muellerovým vyhazovem by ale vyšetřování ruského vlivu neskončilo, píše Politico. O vznesení obvinění totiž nerozhoduje sám Mueller, ale velká porota, které vyšetřovatelé důkazy předkládají k posouzení. Ta by pracovala i po rozehnání Muellerova týmu, protože o jejím odvolání prezident rozhodnout nemůže.

Porotu loni v srpnu sestavila washingtonská soudkyně Beryl Howellová a jedině ona ji může rozpustit. Trump nemá žádný prostředek, jak ji k tomu donutit, a tak by dalším obviněním lidí ze svého bezprostředního okolí nezabránil, uvádí Politico.