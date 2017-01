Praha - V Nizozemsku se po Václavu Černém rodí další velký talent českého fotbalu v Michalu Sadílkovi. Energický střední záložník si v sedmnácti letech buduje v PSV Eindhoven silnou pozici a svými výkony si řekl o cenu pro nejlepšího českého dorostence. Pomáhá mu i to, že se učí od legend PSV v čele s Markem van Bommelem či Ruudem van Nistelrooijem, kteří v Eindhovenu působí v rolích trenérů mládeže.

"Je to hodně emotivní zážitek, když jsem na tyhle ikony koukal v televizi při Lize mistrů a teď mě znají jménem, běžně se spolu bavíme a dávají mi i individuální tréninky. Jsem s nimi v kontaktu každý den. To je hodně příjemné," řekl Sadílek v rozhovoru s ČTK na galavečeru Grassroots FAČR, na němž v neděli převzal cenu.

Odchovanec Slovácka přišel do PSV v srpnu 2015 nejprve na hostování, které se po půlroce změnilo v přestup se smlouvou na tři roky. Nejprve Sadílek získal titul s výběrem do 17 let, nyní už ale hraje za devatenáctku s hráči o dva roky staršími a nakukuje i do rezervního týmu Jong ve druhé nizozemské lize. Věří, že se mu povede zaujmout natolik, aby se brzy mohl podívat i do prvního týmu.

"Na každý zápas se chodí dívat i trenér áčka Phillip Cocu a sportovní ředitel Marcel Brands, takže trenéři áčka mají přehled o každém hráči. Je to velká motivace vidět je v hledišti," prohlásil Sadílek. "V hlavě mám termín, dokdy bych chtěl být v áčku, ale nechám si to pro sebe. Vím totiž, že je to pořád hodně daleko. Musí k tomu být i štěstí a vyhýbat se mi zranění," dodal.

Že si získává respekt, dokazuje i skutečnost, že ho v klubu přirovnávají k jednomu z klíčových hráčů, mexické hvězdě Andrési Guardadovi. Dokonce po něm získal i přezdívku "Stofzuiger" neboli "Vysavač". "Prý jsme si podobní. Oba jsme takoví čističi. Také mi říkají "Kleine", jelikož jsem malý. Mám tam kamaráda, italského útočníka, který má naopak skoro dva metry. Takže nám tam říkají 'Malý' a 'Velký'. Jinak na mě na hřišti volají 'Mikal' nebo 'Sada'," popsal Sadílek.

Menší vzrůst nepovažuje za handicap. Umí si totiž poradit i s vyššími soupeři. "Menší výška mě nelimituje. Mám dobrou dynamiku a výskok, takže dokážu vyhrát hlavičkové souboje," řekl.

Za největší slabinu považuje svoji slabší nohu pravačku. "Každé tři měsíce máme rozbor s trenérem, kde nám říká naše nedostatky. Tím mým je pravačka. Snažím se, aby byla tak dobrá jako levačka. Naopak mě chválí za moji energii, která strhává celý tým. Málokdy se stává, že bychom prohráli, když nastoupím," dodal.

Už zvládl i holandštinu a v kabině se bez problémů dorozumí. "Jen když s trenérem rozebíráme něco detailně, tak si pomohu angličtinou, ale s klukama se už normálně bavím holandsky," uvedl.

Jde tak ve šlépějích Černého, který se přes mládež Ajaxu probojoval do prvního týmu a patří k oporám reprezentační jednadvacítky. "Vašek byl pro Michala vždy vzor. Jde si cílevědomě za tím, aby se také prosadil. V PSV s ním počítají a je na nejlepší cestě do prvního týmu. Vše zatím vypadá dobře," řekl Sadílkův agent David Nehoda, jehož společnost Nehoda Sport zastupuje právě i Černého.