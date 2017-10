Brusel - Evropští výrobci elektrických kol si stěžují u Evropské komise (EK) na levný dovoz těchto kol z Číny. Podle nich se čínská elektrická kola prodávají v unii za nepřiměřeně nízké ceny kvůli nespravedlivé finanční podpoře, uvedla agentura Reuters. Stížnost ke komisi podal Evropský svaz výrobců jízdních kol EBMA.

Čínští výrobci podle svazu zaplavují trh elektrickými koly za ceny, které jsou někdy nižší než výrobní náklady, protože dostávají podporu od státu. Komise musí do konce října rozhodnout, zda zahájí v této věci vyšetřování.

Takové vyšetřování by bylo další z řady, které vede EU vůči dovozu z Číny, jako u dovozu solárních panelů či ocele. Mohlo by také zvýšit obchodní napětí mezi EU a Pekingem, zejména při vyšetřování podpor poskytnutých čínským státem.

Není to poprvé, co se mezi EU a Čínou schyluje k možnému konfliktu kvůli jízdním kolům. Loni v prosinci EU obvinila Čínu, že pohřbila globální ekologickou obchodní dohodu, protože trvala na tom, že jízdní kola budou zahrnuta mezi zelené produkty, které nepodléhají clu. Již v roce 1993 byla uvalena antidumpingová cla na dovoz běžných jízdních kol z Číny do EU.

EBMA uvádí, že loni se prodalo v EU více než 430.000 elektrických jízdních kol z Číny, což bylo o 40 procent více než v předchozím roce. Podle odhadů má letos prodej stoupnout na zhruba 800.000. Generální tajemník EBMA Moreno Fioravanti dodal, že Evropané koupí ročně kolem 20 milionů jízdních kol, z toho deset procent nyní tvoří elektrická kola. Do pěti let by podíl elektrických jízdních kol mohl stoupnout na čtvrtinu.

Evropské firmy byly průkopníkem technologie pedálové pomoci, kterou využívají elektrická kola, a loni investovaly zhruba jednu miliardu eur (26 milionů Kč), upozornil Fioravanti. "V současnosti jsou evropská kola nejlepší na světě a musíme každý rok investovat do obnovy sortimentu. Číňané dostávají peníze od vlády a podpory mají dopad na 30, 40 dokonce 50 procent ceny produktu," řekl Fioravanti.