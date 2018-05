Praha - Evropští výrobci balené vody chtějí zvýšit zpětný sběr použitých PET lahví a více využívat recyklovaný PET materiál. Do roku 2025 by měl být v Evropské unii průměr vytříděných použitých PET lahví 90 procent. Členové Evropské federace balených vod (EFBW) chtějí také do stejného termínu používat minimálně 25 procent recyklovaného PET. ČTK o tom dnes informoval Pavel Novák, mluvčí Karlovarských minerálních vod, které jsou členem federace.

Výrobci balených vod používají na láhve především sklo, hliník nebo právě termoplast PET. Všechny tyto materiály jsou recyklovatelné. Úroveň zpětného sběru použitých PET lahví se ale podle EFBW v Evropské unii liší. Některé členské státy vytřídí více než 90 procent PET lahví, zatímco v jiných je to méně než 20 procent.

Do sedmi let by měl být evropský průměr 90 procent. Vytříděný materiál pak bude použitý buď k výrobě nových lahví, nebo jiných výrobků. Federace chce také více spolupracovat s recyklačním průmyslem, aby v lahvích mohli používat nejméně 25 procent recyklovatelného PET.

"Nápojové PET lahve již dosahují nejvyšší míry recyklace ze všech plastových obalových materiálů v EU. Přesto i jediná láhev, která skončí jako nevyužitý odpad, je příliš mnoho," uvedl prezident EFBW Jean-Pierre Deffis. Federace chce také mimo jiné investovat do eko-designu a výzkumu plastových materiálů založených na nefosilních surovinách nebo podporovat iniciativy motivující k třídění a likvidaci obalů.

V Česku vznikla pracovní skupina, která má zanalyzovat, vyhodnotit a navrhnout zefektivnění systému sběru a recyklace PET lahví v ČR. "Jedním z výstupů její činnosti má být návrh řešení, které předloží možnosti zálohování PET obalů, tzv. depozitní systém. První dílčí poznatky skupina představí 22. května v Praze na odborné konferenci, na níž se o své zkušenosti podělí i zahraniční odborníci na zálohové systémy PET lahví," uvedl generální ředitel Karlovarských minerálních vod Alessandro Pasquale.

EFBW zastupuje téměř 600 producentů přírodní minerální a pramenité vody v celé Evropě. Členskou základnu tvoří 26 národních obchodních sdružení a sedm přímých členských společností.