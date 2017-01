Temelín (Českobudějovicko) - Jaderná elektrárna Temelín loni vyrobila 12,1 terawatthodiny elektřiny (TWh). Je to téměř o dvě TWh méně než v roce 2015. Nižší produkci způsobily odstávky. Na druhém bloku trvaly tři měsíce a první blok nevyráběl elektřinu ještě o měsíc déle.

I tak Temelín vyrobil ze všech českých zdrojů nejvíc a jeho elektřina by vystačila českým domácnostem na deset měsíců. ČTK to dnes řekl mluvčí jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták. Temelín od zahájení provozu v roce 2000 vyrobil 191,4 TWh elektřiny.

ČEZ v Temelíně plánoval na loňský rok vyšší produkci. Záměr se podařil plnit v prvních šesti měsících, kdy Temelín vyrobil 8,8 TWh elektřiny, což byl dosud nejvyšší výkon za první pololetí. "První půlrok jsme elektrárnu provozovali plynule. Pomohlo i posunutí začátku odstávky z konce dubna na začátek června," uvedl Sviták.

Slabší druhé pololetí způsobily především dodatečné práce po odstávkách. Proti původnímu harmonogramu to byly především dodatečné úpravy rozvodů surové vody, parogenerátorů nebo práce na turbíně. Méně energie loni vyrobil druhý blok i přesto, že jeho odstávka pro výměnu paliva byla kratší. Ale dva měsíce pak museli energetici ještě pracovat na ladění turbíny. Její výrobce opakovaně upravoval vůli v systému olejového těsnění turbíny. Více času si vyžádalo i dosažení plného výkonu. "V tomto směru jsme hodně závislí na výrobci. Je to podobný vztah jako mezi řidičem a autoservisem. Zjednodušeně řečeno, sledujeme kontrolky a pokud něco nevychází, tak reagujeme podle doporučení výrobce," řekl Sviták.

Dosud nejvíce elektřiny Temelín vyrobil v roce 2012, kdy do sítě dodal 15,3 TWh elektřiny. Svojí produkcí oba temelínské bloky již několik let kryjí pětinu české spotřeby. Například jižní Čechy by s elektřinou z Temelína vydržely čtyři roky, jihočeským domácnostem by stačila na deset let.

Výroba Dukovan loni opět klesla a byla nejnižší za 28 let

Dukovany (Třebíčsko) - Jaderná elektrárna Dukovany dodala na minulý rok do sítě 11,954 terawatthodiny (TWh) elektřiny, v porovnání s rokem 2015 její výroba klesla o 5,1 procenta. Elektrárnu loni druhým rokem brzdily dlouhé odstávky vyvolané opakovanými kontrolami svarů a prováděním investic potřebných pro další dlouhodobý provoz elektrárny. Loňská výroba Dukovan byla nejnižší od roku 1988. Vyplývá to z údajů, které dnes ČTK poskytl mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

"Rok 2017 bude posledním rokem, kdy budou zejména díky rozsáhlým kontrolám, testům a zkouškám bloků na další dlouhodobý provoz probíhat několikaměsíční odstávky bloků," uvedl Bezděk. Společnost ČEZ potřebuje v tomto roce získat od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) nové povolení provozu pro tři ze svých čtyř bloků. Kvůli některým modernizačním akcím budou letos zastaveny i dva bloky současně.

Dukovany mají instalovaný výkon 2040 megawattů, pokrývají zhruba pětinu celkové spotřeby elektrické energie v ČR. Všechny bloky jsou v provozu od roku 1987. Nejvíc elektřiny zatím Dukovany vyprodukovaly v roce 2013, a to 15,68 TWh. V roce 2014 z Dukovan plynulo 15,37 TWh proudu, druhé největší množství v existenci elektrárny.

V roce 2015, v jehož druhé polovině začali odborníci v dukovanských blocích znovu kontrolovat svary, roční výroba Dukovan činila 12,6 TWh elektřiny. Kontroly svarů vyvolalo to, že v dokumentaci byly nalezeny jejich nekvalitní rentgenové snímky. V minulém roce odstávky v Dukovanech trvaly v součtu 449,8 dne. Elektrárna ale zároveň vyrovnala svůj historicky nejlepší výsledek nízké poruchovosti z roku 2004. Poruchovost loni činila 0,08 procenta.

Zkraje nového roku dodávají elektřinu tři ze čtyř dukovanských bloků. Reaktorový blok číslo dvě je odstaven od loňského 16. září. Mimo provoz bude 180 dní, tedy do poloviny letošního března. Firma ČEZ u něj spojila do jednoho termínu odstávky pro letošek a pro minulý rok. Jde o jeden z bloků, u nichž potřebuje v tomto roce získat nové povolení provozu.

První letošní odstávka v Dukovanech začne 21. ledna, kdy energetici kvůli výměně části jaderného paliva zastaví první blok. Výkon tohoto bloku je nyní na 95 procentech.

ČEZ žádá o povolení provozu pro 2. blok, nynější končí v červenci Společnost ČEZ dnes podala na Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) žádost o povolení dalšího provozu druhého reaktorového bloku Dukovan. ČTK to dnes sdělil mluvčí jaderné elektrárny Jiří Bezděk. Desetiletá licence pro druhý blok Dukovan měla původně končit s minulým rokem, ale úřad ji na žádost firmy vloni prodloužil do 10. července 2017. Kvůli prodloužení provozu investuje ČEZ řadu let do modernizace elektrárny. Dukovanský blok číslo dvě je od loňského 16. září odstaven. Mimo provoz bude 180 dní, tedy do poloviny letošního března. "S ohledem na plánované doplnění dokumentace k podané žádosti z aktuálně probíhající odstávky druhého reaktorového bloku je předpoklad vydání rozhodnutí SÚJB na počátku července," uvedl mluvčí Dukovan v dnešní tiskové zprávě. Dukovany mají čtyři bloky s celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů, pokrývají pětinu celkové spotřeby elektrické energie v ČR. Povolení provozu zatím firma ČEZ u jednotlivých bloků dostávala na deset let. U bloku číslo jedna jí loni poprvé státní úřad povolil další provoz na dobu neurčitou. Povolení však obsahuje podmínky, které musí ČEZ splnit v požadovaných termínech. S letošním rokem vyprší povolení k provozu také u dukovanských bloků číslo tři a čtyři. V jejich případě bude správní řízení k povolení dalšího provozu probíhat od poloviny letošního roku, uvedl Bezděk. Dukovanský blok číslo jedna byl uveden do provozu v roce 1985 a poslední čtvrtý blok Dukovan v červenci 1987. Zkušební provoz u druhého bloku elektrárny byl zahájen 20. března 1986. "Přípravy na zajištění dalšího dlouhodobého provozu elektrárny probíhají již několik let," uvedl mluvčí. Investice v posledních deseti letech činily desítky miliard korun, týkaly se také zvyšování jaderné bezpečnosti zařízení. Minulý rok dodala dukovanská elektrárna do sítě 11,954 terawatthodiny (TWh) elektřiny, v porovnání s rokem 2015 výroba klesla o 5,1 procenta. Elektrárnu loni druhým rokem brzdily dlouhé odstávky vyvolané opakovanými kontrolami svarů a prováděním investic potřebných pro další dlouhodobý provoz elektrárny. Loňská výroba Dukovan byla nejnižší od roku 1988.