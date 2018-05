Praha - Dnes končí několikadenní spolupráce mezi pražskou zdravotnickou záchrannou službou (ZZS) a armádou, kterou si záchranáři povolali na pomoc kvůli výskytu spalniček. Deset vojáků bylo od 25. dubna v pohotovosti připraveno zastoupit záchranáře, kteří byli kvůli spalničkám v izolaci. Jejich pomoc záchranáři za celou dobu nevyužili. ČTK to dnes řekla mluvčí pražské ZZS Jana Poštová. V Česku bylo zatím letos zaznamenáno 103 případů spalniček, z toho 70 v Praze.

Kvůli spalničkám bylo mimo službu 23 pražských záchranářů. "K dnešnímu a zítřejšímu dni se poměrná část těchto lidí vrací zpět do provozu, právě proto ta spolupráce dále pokračovat nebude," řekla Poštová. ZZS, která oslovila armádu z preventivních důvodů, další spolupráci s vojáky v tuto chvíli neplánuje. Armáda je nasazována jen ve výjimečných situacích.

Deset vojáků bylo 25. dubna proškoleno o chodu pražské ZZS pro případ, že by se v Praze výrazně zvýšil výskyt spalniček, potažmo zaměstnanců záchranné služby v izolaci. Posily z řad polní nemocnice byly v pohotovosti, aby v případě nutnosti posílily počet výjezdních jednotek. "Byli připraveni do dnešního dne nastoupit, ale to se nekonalo, my jsme to zajistili vlastními silami a prostředky," dodala Poštová.

Předminulý týden byla kvůli kontaktu personálu se spalničkami uzavřena lůžková část urgentního příjmu Fakultní nemocnice Motol. Uzavřený má být do příštího víkendu. Zdravotnická záchranná služba proto vozí pacienty do jiných nemocnic. Loni bylo za celý rok v zemi 146 případů a v letech 2015 a 2016 pouze jednotky. Letos už bylo zaznamenáno 103 případů. Počty případů spalniček stoupají po celé Evropě.

Spalničky jsou vysoce nakažlivé i v době, než se u pacientů projeví jejich první příznaky, kterými jsou horečka, rýma, kašel, slzící oči, bělavé tečky se zarudlým okolím na sliznici tváří a vyrážka. Je potřeba hlídat jakýkoli chřipkový pocit spojený s vyrážkou. Všichni lidé, kteří volají na tísňovou linku, kteří jsou kvůli tomuto onemocnění v izolaci, by tuto skutečnost měli oznámit při hovoru s dispečerkou nebo nejpozději posádkám při příjezdu.