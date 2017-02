Právě zveřejněno

New York - Kevin Durant pomohl basketbalistům Golden State 34 body k výhře 130:114 nad bývalými spoluhráči z Oklahomy. Při prvním návratu na palubovku Chesapeake Energy Areny v dresu Warriors si dvojnásobný olympijský vítěz vyslechl z ochozů bučení i pískot. Miami našlo po 13 výhrách přemožitele ve Filadelfii, kde domácí Sixers zvítězili 117:109.

Už při představování sestav v Oklahomě dali fanoušci Durantovi jasně najevo, co si o jeho letní změně působiště po osmi letech v dresu Thunder myslí. A pokračovali v tom pokaždé, když se dostal k míči. Nenechal se ale rozhodit.

"Publikum bylo úžasné. Bylo hlučné, možná nejhlučnější, co jsem ho kdy slyšel," rýpl si Durant, který si vedle 34 bodů připsal devět doskoků. Ve vítězném týmu přidal Klay Thompson 26 bodů stejně jako Stephen Curry, jenž měl i devět asistencí.

Emoce mezi bývalými spoluhráči Durantem a Russellem Westbrookem plály zejména ve třetí části, kdy na sebe v jednu chvíli z pár metrů křičeli při avizovaném oddechovém čase. Domácí rozehrávač Westbrook zakončil duel s 47 body, 11 doskoky a osmi asistencemi.

"Už je dávno po všem. Nerozmazával bych to. On hraje za jeho tým a já za svůj. Nechte ho a mě taky dělat svou práci. Je to jednoduché a prosté," dal Westbrook jasně najevo, že jeho vztah s Durantem média rozebírají přespříliš.

Miami nepomohl k udržení vítězné série ani třicetibodový výkon Gorana Dragiče. Soupeři podeváté v řadě chyběla největší hvězda Joel Embiid, ostatní jej ale zastoupili týmovým výkonem. Hned sedm hráčů totiž dosáhlo na dvouciferný počet bodů. Po 19 měli Robert Covington a Dario Šarič.

Úřadující šampioni z Clevelandu si díky LeBronu Jamesovi a Kyriemu Irvingovi, kteří se dohromady postarali o 54 bodů a 17 asistencí, poradili s Denverem 125:109. Z vítězství se radoval i druhý tým Východní konference Boston, který v Utahu porazil Jazz 112:104. Pod výhru Houstonu 133:102 nad Phoenixem se 40 body a osmi asistencemi podepsal James Harden.

NBA:

Charlotte - LA Clippers 102:107, Cleveland - Denver 125:109, Dallas - Orlando 112:80, Houston - Phoenix 133:102, Indiana - Milwaukee 100:116, Oklahoma City - Golden State 114:130, Philadelphia - Miami 117:109, Utah - Boston 104:112.