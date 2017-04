Peking - Napětí mezi Severní Koreou a Spojenými státy se v posledních několika dnech opět vyostřilo. Zatímco Pentagon odmítl komentovat zprávy o možnosti preventivního amerického úderu proti KLDR, severokorejská armáda pohrozila, že nemilosrdně zpustoší USA, pokud se Washington rozhodne na KLDR zaútočit. Situaci se snažily mírnit Rusko a Čína. Moskva obě strany vyzvala ke zdrženlivosti, Peking varoval, že konflikt může propuknout každým okamžikem.

Mluvčí amerického ministerstva obrany Dana Whiteová upozornila, že Pentagon nedebatuje, "ani veřejně nespekuluje o možných scénářích". "Velitelé vždy zvažují plnou škálu možností, aby se ochránili před nepředvídatelnými událostmi," řekla.

Televizní stanice NBC předtím s odvoláním na nejmenovaný zdroj ze zpravodajských služeb uvedla, že Spojené státy jsou připraveny podniknout preventivní úder konvenčními zbraněmi proti KLDR v případě, že získají důkazy o přípravách KLDR podniknout další jaderný výbuch.

KLDR reagovala výhrůžnou odpovědí. "Naše nejtvrdší protiopatření proti USA a jejich poddaným silám budou přijata tak nemilosrdným způsobem, že nedovolí agresorům, aby přežili," citovala agentura KCNA severokorejskou armádu.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že Moskva upřednostňuje diplomatické řešení krize. "Vyzýváme všechny země ke zdrženlivosti, vyzýváme všechny země k tomu, aby se zdržely všech možných provokativních akcí," řekl.

Čínský ministr zahraničí Wang I prohlásil, že "kdokoli, kdo vyvolá konflikt na Korejském poloostrově, za to zaplatí značnou cenu". "Jedinou cestou je dialog," upozornil s tím, že je třeba zastavit napětí kolem KLDR, než dosáhne "nezvratného a nezvladatelného" stavu.

Do oblasti míří americká letadlová loď a s ohledem na americké nálety na Sýrii není podle agentur AFP a Reuters pochyb o tom, že nový americký prezident by neváhal sáhnout ani po použití síly, pokud to podle jeho mínění bude situace vyžadovat.

Severní Korea se dnes navzdory nejnovějšímu napětí s USA nerušeně připravovala na sobotní oslavy 105. výročí narození zakladatele komunistického režimu Kim Ir-sena. Severokorejci rozmísťovali na veřejném prostranství květinové koše a kytice pod Kim Ir-senovými portréty.

Narozeniny muže, který je ve světě označován za diktátora, jsou v jeho vlasti známé jako Den slunce a jsou velkým státním svátkem. Nynější severokorejský vůdce Kim Čong-un, Kim Ir-senův vnuk, se při této příležitosti s největší pravděpodobností objeví na veřejnosti. V minulosti v tento den vzdal svému dědovi poctu návštěvou mauzolea Kumsusan, kde je uloženo Kim Ir-senovo balzamované tělo. Severokorejský režim často využívá tohoto výročí k uspořádání mohutné vojenské přehlídky.