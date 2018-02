Praha - Nový sportovní ředitel fotbalové Slavie Jan Nezmar připustil, že prosincová změna na trenérském postu krátce po jeho příchodu do Edenu byla jednou z nejtěžších situací, které ve funkcionářské kariéře zažil. Po konci Jaroslava Šilhavého oslovil jako prvního jiného kouče než Jindřicha Trpišovského, který poté vršovický tým převzal.

"Byl jsem v podstatě nejprve v roli pozorovatele a myslím, že to bylo i logické. Neznal jsem procesy a nebyl jsem součástí, těžko se mi k tomu vyjadřovalo. Musím říci, že z mého pohledu to byla profesně jedna z nejtěžších situací, se kterou jsem se v kariéře sportovního ředitele setkal. Právě proto, že jsem neměl dostatečné informační aktivum," řekl pro klubový web Nezmar, který zamířil do Slavie po podzimu z Liberce.

"Doba na poznání té situace byla strašně krátká a prakticky jsem jen zjišťoval pohledy různých lidí na danou situaci. Bylo velmi těžké k tomu něco říci, ale na samotném konci podzimu a hlavně v období těsně po posledním zápase s Astanou už bylo podle mě celkem jasně zřetelné, že situace je neudržitelná," doplnil a připomněl porážku 0:1 s Astanou a vyřazení v Evropské lize, což neustál trenér Šilhavý.

Tři dny po jeho odvolání ho nahradil Trpišovský, který přišel rovněž z Liberce. "Z dřívějšího působení jsem měl od trenéra informaci, že nepřemýšlí o změně, takže jsem nejdříve řešil jiné možnosti. Také první trenér, se kterým jsem mluvil a nebudu ho jmenovat, byl někdo jiný. Pak jsem se potkal s Jindrou a zeptal se ho, jestli by se o Slavii nechtěl bavit, protože jsem ho považoval za nejlepší variantu," řekl Nezmar.

"Jsem rád, že svůj postoj zůstat v Liberci přehodnotil. Ta volba byla ve finále logická i z toho důvodu, že spolupráci máme za dobu, kdy jsme spolu působili v Liberci, najetou. Zvykli jsme si na sebe, tím pádem odpadá období poznávání se. Není žádné tajemství, že si s trenérem profesně i lidsky velmi dobře rozumíme," doplnil Nezmar.

V zimní pauze sáhl spolu s novým realizačním týmem k několika změnám v kádru. Skončily dvě ze tří zvučných letních posil Halil Altintop a Ruslan Rotaň, Dušan Švento, Per-Egil Flo a brankář Jan Laštůvka. Naopak přišli gólman Ondřej Kolář a defenzivní univerzál Ondřej Kúdela z Liberce, další bývalý hráč Slovanu stoper Lukáš Pokorný a z hostování se vrátili Stanislav Tecl a Ruslan Mingazov.

"Myslím, že jedna z chyb, které se udělaly v létě, byla, že se sice přivedli výborní hráči, ale dohromady to úplně nepasovalo. Proto museli někteří odejít. Toho bychom se rádi vyvarovali, chceme přivádět hráče na určité pozice, aby se hodili do našeho herního způsobu," podotkl Nezmar.

"Rozhodně jsme nechtěli dělat nějaké obrovské změny v týmu. Jednou z filozofií bylo samozřejmě zúžení týmu, což přiznávám, jsem si myslel, že proběhne ve větším měřítku. Není to tak úplně jednoduché, protože ty avizované nabídky na některé hráče, které se tu dříve objevovaly, tak najednou nejsou, takže těch odchozích nakonec nebylo tolik. V tomhle ohledu ten cíl zatím splněný nebyl," uvedl Nezmar.