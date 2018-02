Miami (USA) - Devatenáctiletý Nikolas Cruz je hlavním podezřelým ze střelby, při níž ve středu v americkém městě Parkland na Floridě přišlo o život 17 osob. Podle stanice CNN je zraněno 15 osob, z nichž pět má velmi vážná zranění. Cruz napadl školu, z níž byl před rokem z kázeňských důvodů vyloučen. Střílel venku i uvnitř, později byl zatčen v sousedním městě Coral Springs. Motiv činu zatím není znám a není ani známo, zda měl spolupachatele.

Podle policie je Cruz obviněn ze 17 vražd a ještě dnes má stanout před soudcem. Byl vyzbrojen poloautomatickou puškou AR-15 a měl u sebe mnoho zásobníků, plynovou masku a dýmovnice, doplnili vyšetřovatelé.

Cruz začal střílet před školou odpoledne místního času v době, kdy končilo vyučování. Vešel pak dovnitř, kde zabil 12 lidí. Venku zastřelil tři osoby, mezi nimiž byl člověk, který stál na ulici. Dva lidé zemřeli v nemocnici později na následky těžkých zranění. Mezi mrtvými jsou dospělí i studenti. Cruz sám prchl do sousedního města a po zatčení byl hospitalizován kvůli dýchacím problémům, dnes brzo ráno ho pak odvezli do věznice. Vyslýchá ho federální i floridská policie.

Cruz byl podle studentů a policie ze školy před rokem vyloučen. Porval se s novým přítelem dívky, s níž předtím chodil. Úřady také vědí, že Cruz byl v péči psychiatrické kliniky, ale rok tam už nedocházel. Byl adoptivní dítě a pracoval podle stanice NBC v obchodě s levným zbožím Dollar Tree v Parklandu.

Jeho adoptivní otec zemřel před několika lety, matka loni v listopadu. Za "znepokojivé" policejní velitel označil Cruzovy projevy na sociálních sítích. Studenti, kteří ho znali, o něm hovoří jako o podivínovi a samotáři. Zajímal se o zbraně, na internetu jsou jeho fotografie s nožem a pistolí. Na jednom materiálu na YouTube údajně tvrdí: "Budu profesionálním školním střelcem."

Poloautomat AR-15 si Cruz koupil legálně loni a podle CNN prošel kontrolou běžnou při nákupu zbraně v USA. Oslovený odborník stanici sdělil, že si není jist, zda je součástí této kontroly také prověření projevů kupce na internetu.

Floridský senátor Bill Nelson řekl, že Cruz se zjevně na čin dobře připravil. "Měl plynovou masku, dýmovnice a zapnul protipožární alarm, aby žáci vyběhli ze tříd," řekl Nelson, který hovořil s vyšetřovateli. Studenty zarazilo, že slyšeli znovu alarm, protože právě den předtím se konalo protipožární cvičení.

Podle stanice NBC byla škola napospas střelci asi hodinu. Vedení školské správy okresu Broward tvrdí, že neexistovalo nic, co by před podobným útokem varovalo. Jeden z učitelů ale řekl, že se po vyloučení Cruz ve škole objevil a studentům vyhrožoval a že pak škola rozeslala pokyny, aby nebyl do školy vpuštěn s batohem. K ostraze školy, která má přes 3000 studentů, vedení sdělilo, že v areálu byla každý den rutinně dvě policejní auta. Škola zůstane po zbytek týdne uzavřena.

Prezident Donald Trump vyjádřil v tweetu soustrast rodinám a obětem střelby. Kondoloval mu ruský prezident Vladimir Putin a rovněž český prezident Miloš Zeman dnes zaslal Trumpovi kondolenci. "Je mi opravdu hluboce líto, že musím opět kondolovat po nelidském řádění ozbrojeného střelce," napsal v něm Zeman.

Střelba vyvolala v USA znovu debatu o kontrole zbraní, přičemž republikáni si nepřejí, aby se předčasně činily závěry a aby se útoku zneužívalo k volání po zpřísnění, demokraté hovoří o dlouhodobé nečinnosti v otázce podobných činů. Bývalý velitel newyorské policie Bill Bratton řekl, že se jedná o "novou normalitu", protože v USA se na školách střílí každých 60 hodin.

Středeční masakr je podle skupiny Everytown for Gun Safety minimálně osmnáctým letošním případem střelby v prostorách školy, nebo v jejím okolí v USA. Je to též šestý letošní případ, při němž přišli o život, nebo byli zraněni studenti.