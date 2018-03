Praha - Většina výkonného výboru KSČM dnes doporučila pokračovat v jednání s hnutím ANO, podpořit vznik nové vlády šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, ať už bude složena pouze ze zástupců ANO, nebo i s účastí ČSSD, a pak ji tolerovat. Novinářům to během jednání širšího vedení strany řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Rozhodovat bude ústřední výkonný výbor za týden, řekl Filip. Připustil, že definitivní souhlas by se mohl odsunout. Sám si myslí, že to není třeba.

"Je to významný posun, protože i když diskuse byla bouřlivá, tak nakonec většina je pro to, abychom jednali dál a realizovali případnou podporu vzniku a potom toleranci příští vlády, ať už bude z hnutí ANO, nebo menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD," uvedl Filip.

Prioritou je dotáhnout jednání o vládě, usneslo se vedení KSČM

Širší vedení komunistů považuje za prioritu dokončit jednání o nové vládě. Po dnešním jednání výkonného výboru to strana oznámila na webu. Vláda bez důvěry je podle KSČM zdrojem nestability. Demonstrace, které se odehrály v posledních dnech, považuje výkonný výbor strany za snahu ovlivnit povolební situaci v Česku. Postup vyjednávacího týmu širší vedení strany schválilo a doporučilo ho přijmout i ústřednímu výkonnému výboru, který se sejde příští týden.

"Prioritou je dotáhnout do finále vyjednávání o vzniku vlády. Vláda bez důvěry by byla nositelem nestability," stojí ve stanovisku z dnešního jednání. "Lidé právem čekají na praktické činy, a ne na rozviřování neklidu," pokračuje text.

Současný menšinový kabinet premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) nezískal důvěru Sněmovny. Prezident Miloš Zeman Babiše pověřil i druhým pokusem o sestavení vlády. Po sérii schůzek s předsedy stran Babiš ve čtvrtek uvedl, že nyní povede ANO jednání výlučně s ČSSD. S komunisty už ANO dokončuje dohody týkající se programových priorit. Společně se sociálními demokraty ANO nemá dostatek poslanců, aby vláda získala důvěru. Komunisté nechtějí do vlády vstoupit, jsou ji však ochotni podpořit.

ANO a ČSSD mají ve Sněmovně dohromady 93 poslanců. Komunistů je 15, pro získání důvěry by tak vládě ANO a sociálních demokratů stačil i odchod zástupců KSČM v době hlasování ze sálu.

Širší vedení KSČM se dnes usneslo také na tom, že společnost je neklidná a povolební situaci se snaží ovlivnit organizátoři různých manifestací. Minulý týden demonstrovaly desetitisíce lidí v různých městech Česka proti zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Ondráček za totality zasahoval jako policista proti účastníkům protirežimních demonstrací.

Tento týden se konaly demonstrace za svobodu slova a studenti uspořádali stávku na obranu ústavních a společenských hodnot. "Zkušenost nás učí, že demonstrující nebývají na straně pozdějších vítězů," uvedl výkonný výbor KSČM.