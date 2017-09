Bludov (Šumpersko) - Lokomotiva nákladního vlaku v noci vykolejila v Bludově na Šumpersku poté, co jeho strojvedoucí vjel na kolej, kam neměl. Odhadovaná škoda je zhruba 140.000 korun. Vyplývá to z vyjádření mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Kateřiny Šubové. Nehoda dočasně zastavila dopravu směrem do Postřelmova, mezi Zábřehem na Moravě a Šumperkem jezdily náhradní autobusy, vyplývá z webu Českých drah.

Lokomotiva vlaku VD Cargo vykolejila kolem 1:45. "Dle prvotního šetření projel strojvedoucí odjezdové návěstidlo právě v době jeho stavění. Deset metrů za návěstidlem vykolejilo hnací vozidlo zadním podvozkem," uvedla Šubová. Za nehodu bude podle ní podle předběžných výsledků vyšetřování s největší pravděpodobností odpovídat dopravce.

"Došlo k nedovolené jízdě nákladního vlaku a následnému vykolejení," řekl ČTK mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Českým drahám nehoda omezila provoz před 04:00. Některé vlaky dopravce zrušil, další nahradily náhradní autobusy. Ranní spěšný vlak ze Šumperka do Brna jel odklonem přes Uničov. Kolem 7:00 byl provoz obnoven sníženou rychlostí.