Praha - Vyjednavači hnutí ANO a ČSSD se sejdou dnes odpoledne k jednání o konečném znění návrhu programového prohlášení možné společné menšinové vlády. V drtivé většině bodů panuje shoda, zbývá ještě dojednat například termín obnovy peněžitých náhrad zaměstnancům v prvních třech dnech nemoci.

Strany se už dohodly na návrhu koaliční smlouvy. Vyřešeny byly podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka všechny záležitosti ohledně pojistek, které sociální demokracie v dohodě chtěla mít. Předseda ANO a premiér v demisi Andrej Babiš očekává, že text dokumentů bude v pátek hotov.

V pátek návrhy projedná poslanecký klub ANO a předsednictvo ČSSD. Vedení sociální demokracie by mohlo vypsat vnitrostranické referendum, v němž členové rozhodnou, zda ČSSD do koalice s ANO vstoupí, nebo ne. Výsledek by měl znám začátkem června.

V sobotu zasedá širší vedení KSČM. Komunisté by měli vládu podpořit na základě písemné dohody o toleranci.