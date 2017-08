Teplice - Fotbalisté Teplic porazili v 5. kole první ligy Jihlavu 3:1 a prodloužili sérii neporazitelnosti na čtyři zápasy. Vysočina naopak prohrála už počtvrté a stále čeká na první vítězství. O výhře domácích rozhodli dvěma góly navrátilec Jan Rezek s Martinem Fillem, za hosty na 1:2 snižoval Jiří Klíma.

V prvním poločase Na Stínadlech se hrálo v nevýrazném tempu a za zmínku stály jen dvě situace. Už ve čtvrté minutě hlavičkoval jihlavský Dvořák do tyče, pak si ale fanoušci na další vzrušení museli počkat až do 34. minuty. A hned z toho byl gól Teplic, když se po Krobově centru trefil přesně hlavou Rezek.

Úvod druhého poločasu byl přesným opakem nudy z prvního dějství. V 51. minutě zahrál hostující Krejčí ve vápně rukou a Fillo z penalty poslal Teplice do dvoubrankového vedení. Jenže Jihlava mohla během čtyř minuty srovnat. V 54. minutě totiž po individuální akci snížil střídající Klíma a chvíli po něm střílel z vápna těsně nad Dvořák.

Blízko vyrovnání byl v 78. minutě střídající Fulnek, ale jeho ránu vyrazil domácí gólman Grigar na roh. Na druhé straně mohl jen o pár okamžiků později přidat pojistku Vaněček, jenže nejlepší střelec Teplic hlavičkoval po Rezkově centru pouze do tyče.

Severočeši se přeci jen třetí branky dočkali. Rezek nejprve v 83. minutě neuspěl s pohotovou střelou, ale minutu před koncem ho našel na vápně Fillo a bývalý reprezentant zamířil z voleje přesně k pravé tyči. Útočník, který se v létě vrátil do Teplic po 13 letech, tak v posledních dvou kolech dal tři góly.

Teplice mají po čtyřech kolech na pátém místě tabulky na kontě osm bodů, když prohrály jen v prvním kole se Slavií. Poté porazily Duklu a remizovaly s Jabloncem a Ostravou. Jihlava zatím získala jediný bod za remízu se Slováckem a patří ji předposlední místo před Mladou Boleslaví.

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Jsem moc spokojený, že jsme utkání zvládli. Do utkání jsme nevstoupili špatně, ale Jihlava dala tyčku. Pak jsme měli víc ze hry a dokázali vstřelit hezkou branku, pak druhou. Ale pak přišel divný stín utkání a do pěti minut jsme inkasovali. Musím ocenit hráče, že místo toho, aby se složili, tak přidali. Při šanci Fulneka jsme měli štěstí, protože mohl dát na 2:2. Pak jsme dali třetí branku a zaslouženě vyhráli. S výkonem Rezka jsem moc spokojený."

Ivan Kopecký (trenér Jihlavy): "Nemůžeme být spokojení s výsledkem ani s předvedenou hrou. Dvořák trefil tyč, pak byla naše hra pomalá. Přechod do útoku hrozně dlouho trval a chyběly lepší náběhy. Soupeři jsme v obraně dávali hodně prostoru a výsledkem byla inkasovaná branka. Po půli jsme chtěli změnit přístup, zvýšit důraz. Když se po ruce kopala penalta, vypadalo to s námi bledě. Ale střídající Klíma naši hru zvedl, snížil na 1:2 a to nám pomohlo. Soupeř měl poté asi čtyři šance, ze kterých nás mohl potrestat, ale ještě za stavu 1:2 měl Fulnek velkou šanci, ale neproměnil. Těžko říct (jestli se obává odvolání), na to musí odpovědět někdo jiný. V pondělí je volno, takže normálně v úterý nastupuji, budeme se snažit si vyhodnotit utkání a pracovat dál."

FK Teplice - Vysočina Jihlava 3:1 (1:0)

Branky: 34. a 89. Rezek, 51. Fillo z pen. - 54. Klíma. Rozhodčí: Machálek - Wilczek, Vít. ŽK: Trubač, Ljevakovič - Hronek, Krejčí, Rosa. Diváci: 4652.

Sestavy:

Teplice: Grigar - Vondrášek, Šušnjar, Král, Krob - Fillo, Ljevakovič, Rezek (90. Červenka), Kučera, Trubač (73. Vošahlík) - Vaněček. Trenér: Šmejkal.

Jihlava: Rakovan - Nový, Krejčí, Rosa, Keresteš (73. Tlustý) - Hronek, Zoubele, Ikaunieks (46. Klíma), Vaculík, Novotný (57. Fulnek) - Dvořák. Trenér: Kopecký.