Třinec - Hokejisté Mladé Boleslavi zvítězili v zápase 26. kola extraligy v Třinci 4:2 a velkou zásluhu na tom měli bývalí útočníci Ocelářů. Jakub Klepiš si připsal dvě branky a přihrávku, Jakub Orsava vstřelil vítězný gól. Z vítězství se radoval i trenér Vladimír Kýhos, který minulou sezonu vedl Třinec.

O první velké vzrušení se postaral špatnou rozehrávkou mladoboleslavský gólman Maxwell, který následně svůj kiks napravil i s velkou porcí štěstí - puk po střele domácího kanonýra Růžičky vytěsnil hokejkou, kterou ze zoufalosti natáhl před sebe při návratu do branky. Vzápětí udeřilo na druhé straně. Klepiše tísnili tři protihráči, přesto z mezikruží vymetl pravý horní roh Hrubcovy branky.

Klepiš, který přišel do Mladé Boleslavi před dvěma lety právě z Třince, byl proti svému bývalému klubu při chuti. V dalším střídání se neunáhlil a gólovou pozici vylepšil na Lence, který střílel do prázdné branky. Reprezentační útočník poté nepřesnou přihrávkou vyslal do sólového úniku domácího Adamského, kterého zastavil Kotvan jen za cenu faulu. Trestné střílení ale rozhodčí nenařídili.

Oceláři poté promarnili 42 sekund dlouhou přesilovku pěti proti třem, v níž Maxwell díky obětavosti obránců neřešil žádnou složitou situaci. Ve své třetí přesilové hře v zápase už ale Třinec snížil, když Růžičkovu střelu dorazil Marcinko.

Dvoubrankové vedení vrátil hostům další extřinecký hráč Orsava, který z ostrého úhlu překvapil Hrubce a vyhnal ho na střídačku. Středočeši v utkání propásli několik přečíslení včetně tří na jednoho, a v polovině zápasu je stihl trest. Průnik agilního Chmielewského zakončil na hranici brankoviště Jank. Vyrovnat mohl Mikulík, který v trestném střílení vymíchal Maxwella, ale puk ve finální fázi nezvedl nad beton.

Na přelomu druhé a třetí třetiny hrála Mladá Boleslav 75 sekund pět proti třem, ale stejně jako domácí hosté převahu nevyžili. Kouč Kýhos nasadil do hry nej tři útoky, ale i v následných dvou oslabeních hosté ukázali, že sil mají dost.

Oceláři se tlačili dopředu, ale do šancí se dostával hlavně jeden muž - Klepiš. Nejdříve se dvakrát ocitl sám před Hamerlíkem a neuspěl, další šanci ale využil. Ze sólového úniku přidal bekhendovým blafákem uklidňující gól a sahal i po hattricku. Při závěrečné hře bez brankáře domácích mu ale střelu zblokoval obránce Adámek.

Václav Varaďa (Třinec): "Myslím si, že jsme Boleslav v prvních deseti minutách mačkali, akorát jsme nedali branky a z protiútoku jsme dostali laciný gól. To nás ztlumilo. Ve druhé části, když to bylo o branku, jsme dostali z úhlu další smolný gól. Opět nás trochu zmrazil, ale pak jsme vstřelili kontaktní gól a měli spoustu příležitostí, i trestné střílení. Hra odpovídala, co jsme chtěli, nasazení kluků bylo abnormální. Škoda jen, že se nám nepovedlo vyrovnat, protože by to pak vypadalo jinak. Boleslav odehrála třetí třetinu zkušeně, jejich gólman šance, kterých ale nebylo moc, pochytal. V efektivnosti nás soupeř předčil."

Viktor Ujčík (Mladá Boleslav): "Poté, co jsme ztratili body se Spartou, jsme potřebovali zápas jako dneska. Jsem rád, že se tým po minulém utkání semknul. Po něm jsme hráčům vyčítali, jak do něho vstoupili, a paradoxně nám to pomohlo. Tým byl koncentrovaný. Máme zraněné a nemocné kluky, proto jsme nastoupili jen ve třech pětkách a myslím si, že nám také pomohlo. Dopředu jsme se proto tolik nehrnuli, čekali jsme na chyby soupeře a tím, že jsme byli pořád o jeden dva góly nahoře, tak to bylo pro nás jednodušší. Soupeř se tlačil, my jsme čekali na jejich chyby a dokázali je potrestat."

HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Marcinko (Martin Růžička, Mikulík), 31. Jank (Chmielewski, Marcinko) - 7. Klepiš (Jan Hanzlík), 9. Lenc (Klepiš, Pacovský), 22. Orsava (Jan Hanzlík, P. Holík), 55. Klepiš (Pacovský, P. Holík). Rozhodčí: Mrkva, Úlehla - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 4:6, navíc M. Doudera (Třinec) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 4214.

Třinec: Hrubec (22. Hamerlík) - D. Musil, M. Doudera, Jank, Linhart, Adámek, Kovář - Martin Růžička, Marcinko, Rákos - Cienciala, Mikulík, J. Petružálek - Irgl, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Mladá Boleslav: Maxwell - Kotvan, J. Říha, Jan Hanzlík, Knot, Eminger, Němeček, od 21. min. Bernad - Pacovský, V. Němec, Klepiš - M. Procházka, P. Holík, Orsava - Lenc, Knotek, L. Pabiška. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.