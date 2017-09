New York - Loni vyhrála tenistka Karolína Plíšková osmifinále na US Open nad Venus Williamsovou a poté došla až do finále. Dnes v roli světové jedničky odvrátila v New Yorku mečbol ve třetím kole, ale nemyslí si, že to je znamení, že se závěrečný grandslam sezony znovu povede.

"Negarantuje to, že bych se teďka měla dostat daleko. Tenis, který tady předvádím, negarantuje nic. Je to cenné vítězství a třeba mi to pomůže," řekla Plíšková, která odvrátila mečbol v duelu s Číňankou Čang Šuaj a vyhrála 3:6, 7:5 a 6:4.

Byla si vědoma, že místo přípravy na další zápas už mohla balit a mířit na letiště. "Michal (přítel a manažer Hrdlička) říkal, že napůl při mečbolu volal na letenky. Ale to je tenis. Občas se něco takového povede, ale jsou to vzácné zápasy," řekla.

Míč od porážky se ocitla ve druhé setu za stavu 4:5. Ve výměně oslnila odvážným forhendem po lajně. "Dala jsem takové snad jen dva za zápas. Při mečbolu nemůžete přemýšlet, jak to udržet ve hře, není jiná volba. Tak jsem do toho zkusila jít a modlila se, aby to tam spadlo. A spadlo," usmála se Plíšková na tiskové konferenci.

Svůj výkon nepovažovala za dobrý. "Ale za nejlepší z toho, co jsem tady předvedla," porovnávala s prvním a druhým kolem. "Bylo to lepší, ale nazvala bych to vybojovaný, ne že bych hrála skvěle," konstatovala pětadvacetiletá rodačka z Loun.

Číňanka českou tenistku překvapila. Hrály spolu popáté a předchozí zápasy měla Plíšková převážně pod kontrolou. "Ani jednou nehrála ani kousek toho co dneska," řekla. Začíná si zvykat, že se na ni jako na světovou jedničku snaží každá vytáhnout. "Pro mě to je nová role, ale vím o své síle. Když vydržím aspoň koncovky, tak ony můžou chybovat a já, i když to tam celý zápas není, zahrát dobrý úder."

Podruhé v turnaji otočila zápas po prohrané první sadě. Taková vítězství označila za cenná. "Jsem schopna se vrátit do zápasu. Ať už je to její pomocí, nebo že zůstanu bojovat, v uvozovkách vracet," uvedla a zopakovala, že v tréninku se cítí dobře. "S mým tenisem žádný problém není. Všechno je v pohodě a věřím ve zlepšení."

Po překvapivém vyřazení ve druhém kole Wimbledonu je na grandslamu znovu ve druhém týdnu. "Uklidnění to trošku je. Druhý týden, nechci říct, že je povinnost, ale s hráčkami, který tam mám, bych se tam měla dostat," řekla.

I potřetí si zahrála na největším kurtu ve Flushing Meadows. Je ráda, že má příležitost hrát na dvorci Arthura Ashe. "Jo určitě, ale ne že bych byla úplně překvapená. Jsem nejvýš nasazená, loni jsem byla ve finále, tak nevím, kdo jiný by tam z mé půlky měl hrát. A doufám, že už na centru zůstanu," přeje si.

Trenér by rád Plíškové vyhnal z hlavy zbytečné myšlenky. Jak? Třeba nákupy na slavné Páté Avenue na Manhattanu. "Tam jsem byla včera, ale nějak to nepomohlo," smála se tenistka. Plánovala, že možná znovu zajde do české restaurace. "Myslím ale, že tyhle věci tomu nemůžou moct pomoct. Můžu se dostat do suprové nálady, kterou já mimo kurt mám, ale výkonu to úplně nemůže pomoct," uvedla.