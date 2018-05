Praha - Vypálení Lidic a vyhlazení osady Ležáky před 76 lety vedle pietní vzpomínky připomene i letos celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice. Památník Lidice připravil také děkovný koncert, vyhlášení výsledků květinové soutěže, mezinárodní výstavu dětských výtvarných děl, soutěže pro školy a další akce.

"V květnu a zejména v červnu vrcholí v Památníku Lidice sezona," řekla dnes novinářům ředitelka památníku Martina Lehmannová. Pietní akce jsou naplánovány na dny, kdy obě obce nacisté vyhladili. V Lidicích si památku připomenou 10. června, v Ležácích 24. června. Podle ředitelky mají pomoci, aby lidé nezapomněli na to, co se zde odehrálo. "Děti, které tragédii přežily, byly odtrženy od svých rodin, dány do jiných, byla změněna jejich identita," připomněla Lehmannová. I proto je hodně akcí zaměřeno na děti.

Devátého června se koná koncert, po němž se zájemci budou moci projít obcí. Vrcholem programu je následující přehlídka dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice, na niž od roku 2007 jezdí účastníci ze všech krajů republiky. "Loni přijelo více než 500 dětí a stejný počet očekáváme i letos," dodala ředitelka.

V Ležácích za války fungovala odbojová organizace Čenda, která poskytovala úkryt parašutistovi. O její kontakty s ostatními středisky odporu se staral vrchní strážmistr Karel Kněz, který zároveň získával informace díky promyšleným kontaktům s gestapem. "Sháněl potravinové lístky pro radistu Jiřího Potůčka, který obsluhoval radiostanici Libuše," uvedla vedoucí Památníku Ležáky Kamila Chvojková. Poté, co byla skupina odhalena, spáchal sebevraždu. Jeho osobnost připomene branný závod pro základní školy Memoriál Karla Kněze.

Pro děti organizátoři připravili mezinárodní výtvarnou výstavu, do níž se letos přihlásilo téměř 30.000 prací ze 79 zemí. Letos byla jejím tématem voda. Děti mohou také soutěžit v kvízu, který je podle ředitelky Lehmannové zaměřen spíše na chápání souvislostí historických událostí než na znalosti.

Některé akce spolupořádají další organizace, například Český svaz bojovníků za svobodu, obecní zastupitelstvo v Lidicích, Ústav pro studium totalitních režimů nebo Univerzita Karlova.

Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, provedeném československými výsadkáři na konci května 1942, se v Protektorátu Čechy a Morava rozpoutal nevídaný teror, kterému padli za oběť jednotlivci i celé vesnice. Desátého června 1942 byly nacisty z mapy vymazány Lidice a přesně o dva týdny později, 24. června 1942, potkal podobný osud i malou vesničku Ležáky na Chrudimsku. Gestapo odhalilo, že parašutisté odtud udržovali vysílačkou spojení mezi domácím a zahraničním odbojem.