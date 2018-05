Kodaň - Hokejový útočník Dmitrij Jaškin byl v úvodním zápase na mistrovství světa v Kodani proti Slovensku dvakrát vyloučený a z trestné lavice sledoval, jak se soupeř po vydřeném českém vyrovnání opět dostává do vedení. Nakonec se však výrazně podepsal pod českou výhru. V prodloužení totiž v čase 62:09 zápas rozhodl.

"Dát vítězný gól na mistrovství světa je prostě něco. Ještě se mi to nepovedlo, takže je to super. Je to asi jeden z nejhezčích momentů kariéry," řekl Jaškin po utkání.

V prodloužení hraném ve třech hráčích na každé straně se prosadil poté, co si dojel vlastní střelu, kterou brankář Marek Čiliak jen vyrazil. "Dvakrát mi to tam skočilo a nakonec to proletělo. Celý zápas chytal dobře, ale jsem asi šikovnej, tak mi to tam prošlo," smál se útočník St. Louis.

Jaškin si však dobře uvědomuje, že si v dalších zápasech bude muset dát pozor na svá vyloučení. "Trochu mi to připomínalo můj první zápas na turnaji v Pardubicích, kde jsem byl taky několikrát na trestné lavici, navíc jsme z toho dostali i gól. Jsem rád, že to kluci nevzdali. Bojovali jsme do posledních vteřin a podařilo se nám zápas otočit," oddechl si rodák z Omsku.

Vydřená výhra podle pětadvacetiletého útočníka může českému týmu pomoct. "Je to asi nejlepší vstup do turnaje. V zápase jsme si prošli vším a zvládli ho," řekl Jaškin, kterého se spoluhráči čeká další utkání již v neděli, kdy se utkají se Švédskem. "Bude to těžký zápas. Musíme si odpočinout a připravit se na něj," podotkl.

Premiérový duel českého mužstva sledovalo v Royal areně více než 12.000 diváků, kteří i zásluhou fandů Slovenska vytvořili skvělou atmosféru. "Bylo to neskutečné, takhle by to mělo vypadat. Velký dík všem, vytvořili atmosféru, kterou jsem naposledy zažil asi na Vsetíně. Je to paráda," dodal Jaškin.