Lotyš Ansis Ataols Berziňš u krajského soudu v Liberci, který 3. července jednal o jeho vydání do vlasti, kde byl odsouzen kvůli účasti na protivládních protestech. Jeho žádost o azyl byla zamítnuta. ČTK/Petrášek Radek

Liberec - Krajský soud v Liberci se dnes začal zabývat vydáním Lotyše, který byl ve vlasti odsouzen v souvislosti s účastí na protivládních protestech. Ansis Ataols Berziňš vydání odmítá, podle něj byl odsouzen z politických důvodů a protiprávně. Podle státního zástupce Miloše Klátika ale nejsou žádné důvody, které by tomu bránily.

"Jsou splněny podmínky evropského zatýkacího příkazu a nelze akceptovat vyjádření zadrženého, že soudní proces v Lotyšské republice i jeho odsouzení bylo motivováno politicky," uvedl Klátik. Soud bude ve výslechu Lotyše pokračovat odpoledne.

Dvaačtyřicetiletý matematik a programátor Ansis Ataols Berziňš se v lednu 2009 účastnil protivládních protestů v Lotyšsku. Klátik dnes citoval rozhodnutí lotyšské prokuratury. Podle něj Berziňš házel sněhové koule, dlažební kameny a lahve na budovu parlamentu a jedním kamenem trefil i policistu. Lotyš dnes u soudu potvrdil házení na budovu. Jde podle něj o tradici, jakou se trestá nevhodné chování obyvatel domu. Házení na policisty popřel a důkazy označil za vymyšlené. Domnívá se, že se dopustil pouze přestupku.

Za trestný čin masových nepořádků mu hrozilo až 15 let vězení. Původně byl potrestán podmínkou, kterou podle lotyšského soudu porušil zejména tím, že nespolupracoval s probační službou. Trest mu tak byl v listopadu 2015 změněn na nepodmíněný, ve vězení by si měl odpykat 20 měsíců. Berziňš dnes u libereckého soudu tvrdil, že na základě předchozího rozsudku nad ním probační úředník neměl mít žádný dohled. I změnu trestu považuje za protiprávní, právní moci navíc rozsudek nabyl v době, kdy byl na stáži v zahraničí.

Pokud bude vydán do své země, obává se o svůj život. "Vězeňství v Lotyšsku je nebezpečné zvláště pro mě v tomto politickém případě. Lidé jsou likvidováni," tvrdí Berziňš. Evropský zatykač na něj Lotyšsko vydalo loni v říjnu, v Liberci byl zadržen letos na konci března. Byl zde na studijní stáži, od 3. dubna je v předběžné vazbě.

Podle advokátky zadrženého existuje podezření, že rozhodnutí lotyšské justice bylo motivováno politicky. Jeho žádost o politický azyl v ČR ale byla zamítnuta. Země Evropské unie mezi sebou azyl zpravidla neudělují, vycházejí z toho, že všechny ctí vládu práva a jsou bezpečné. Trestné by bylo jednání Berziňše i v ČR. Podle Klátika by byl souzen za poškozování cizí věci a výtržnictví, za což by mu hrozily až dva roky vězení.