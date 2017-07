Lotyš Ansis Ataols Berziňš u krajského soudu v Liberci, který 3. července jednal o jeho vydání do vlasti, kde byl odsouzen kvůli účasti na protivládních protestech. Jeho žádost o azyl byla zamítnuta.

Liberec - Krajský soud v Liberci se začal zabývat vydáním Lotyše, který byl ve vlasti odsouzen kvůli účasti na protivládních protestech. Podle státního zástupce Miloše Klátika nejsou žádné důvody, které by tomu bránily. "Jsou splněny podmínky evropského zatýkacího příkazu a nelze akceptovat vyjádření zadrženého, že soudní proces v Lotyšské republice i jeho odsouzení bylo motivováno politicky," uvedl Klátik.

Dvaačtyřicetiletý matematik a programátor Ansis Ataols Berziňš se v lednu 2009 účastnil protivládních protestů v Lotyšsku. Klátik dnes citoval rozhodnutí lotyšské prokuratury. Podle něj Berziňš házel sněhové koule, dlažební kameny a lahve a jedním kamenem trefil i policistu. Za trestný čin masových nepořádků mu hrozilo vězení na osm až 15 let. Původně byl potrestán podmínkou, kterou podle lotyšského soudu porušil zejména tím, že nespolupracoval s probační službou. Trest mu tak byl v listopadu 2015 změněn na nepodmíněný, ve vězení by si tak měl odpykat rok a osm měsíců.

Evropský zatykač na něj Lotyšsko vydalo loni v říjnu, v Libereckém kraji byl zadržen letos na konci března. Byl zde na studijní stáži, od 3. dubna je v předběžné vazbě.

Pokud by stejný čin spáchal v ČR, byl by souzen za poškozování cizí věci a výtržnictví, za což by mu hrozilo až dva roky vězení.

Podle advokátky zadrženého existuje podezření, že rozhodnutí lotyšské justice bylo motivováno politicky. Jeho žádost o politický azyl v ČR ale byla zamítnuta. Země Evropské unie mezi sebou azyl zpravidla neudělují, vycházejí z toho, že všechny ctí vládu práva a jsou bezpečné.