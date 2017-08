Londýn - Spotřebitelské výdaje se v Británii v červenci snižovaly už třetí měsíc v řadě, což je nejdelší pokles od února 2013. Reálný meziroční pokles se v červenci zrychlil na 0,8 procenta z 0,2 procenta v červnu. Vyplývá to z údajů společnosti Visa.

"Z těchto dat je patrné, že růst cen a stagnující platy dopadají na peněženky spotřebitelů," uvedl ředitel společnosti Visa pro Spojené království a Irsko Kevin Jenkins. Právě kvůli slabšímu než očekávanému zvyšování mezd britská centrální banka minulý týden snížila svůj odhad hospodářského růstu země letos z 1,9 na 1,7 procenta a v příštím roce z 1,7 na 1,6 procenta. Budoucnost spotřebitelských výdajů, tradičního motoru ekonomiky, vidí hůř než jakéhokoli jiného sektoru.

Skutečnost, že britské domácnosti jsou pod tlakem, potvrzuje široká škála faktorů, od slabých maloobchodních prodejů, přes pokles registrací nových automobilů až po nové hypotéky. Jak vyplývá z dat společnosti pro průzkum trhu GfK, pokles kurzu britské libry po loňském rozhodnutí o odchodu Británie z Evropské unie přiživil inflaci, tempo růstu mezd je mizivé a spotřebitelská důvěra v červenci klesla na roční minimum.

Největší propad zaznamenaly výdaje na dopravu a komunikace a na oděvy a obuv, a to o 6,1 procenta, respektive 5,2 procenta. U oděvů to znamená druhý největší pokles za pět let.

Vzhledem k tomu, že slabá libra odrazuje Brity od cest do zahraničí, světlou stránkou spotřebitelských výdajů jsou podle společnosti Visa útraty v hotelech a restauracích, uvedla agentura Reuters.