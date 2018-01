New York - Východ Spojených států má před sebou mrazivý víkend a meteorologové v souvislosti s tím vydali varování před velmi nízkou pocitovou teplotou. "Rozhodně je zima a je to ten typ chladu, který jde až do morku kostí," řekl Dan Hofmann z amerického meteorologického ústavu v Baltimoru. Dodal, že naposledy takové extrémně chladné počasí panovalo před necelými třemi lety.

Teploty v oblasti od Filadelfie po Boston se mají pohybovat okolo minus 17 stupňů, nicméně vlivem větru bude lidem připadat, jako by venku bylo okolo 25 stupňů pod bodem mrazu nebo ještě chladněji. V Nové Anglii bude mráz ještě sžíravější a ve státu New Hampshire na hoře Mount Washington, která je nejvýše položeným bodem severovýchodu Spojených států a které se přezdívá "místo s nejhorším počasím na světě", může pocitová teplota být nižší než minus 73 stupňů Celsia.

V uplynulých dnech východ Spojených států ochromily přívaly sněhu, které zablokovaly dopravu prakticky na celém atlantickém pobřeží USA, zrušeno muselo být několik tisíc letů. Sněhová bouře si vyžádala také asi dvě desítky životů.

Meteorologové předpovídají, že začátkem příštího týdny by mrazy měly polevit a teploty by se měly vrátit k hodnotám běžným v tomto ročním období.