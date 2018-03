Kralupy nad Vltavou (Mělnicko) - Při výbuchu v areálu chemičky v Kralupech nad Vltavou dnes zemřelo šest lidí. Dva lidé jsou středně těžce zraněni, záchranná služba je transportovala do nemocnic v Praze Motole a na Vinohradech. Výbuchu předcházelo čištění prázdné nádoby na pohonné hmoty, podle krizového řízení města pravděpodobně firma nedodržela technologický postup. Další výbuchy nehrozí, obyvatelé města nejsou ohroženi. Příčina ani odhad škod zatím není znám.

Jeden ze zraněných má popáleniny druhého stupně zhruba na deseti procentech povrchu těla a druhý devastující poranění obličeje, uvedla mluvčí středočeské záchranné služby Petra Effenbergerová. Vinohradská nemocnice v Praze po explozi v Kralupech aktivovala takzvaný traumaplán, který počítá s příjmem většího počtu pacientů. Ještě před polednem ho mohla odvolat.

Událost byla hlášena po 10:00. Na místo bylo vysláno pět jednotek záchranářů a vrtulníky z Prahy a Liberce. "Prvotní informace hovořily o šesti zraněných. Bohužel, situace se ukázala mnohem tragičtější. Šest osob utrpělo zranění neslučitelná se životem a zasahující lékaři byli nuceni konstatovat smrt," uvedla Effenbergerová.

Podle mluvčího krajských hasičů Petra Svobody příčina neštěstí zatím není známa. "Vyšetřovatel je na místě chvíli. Myslím si, že přesnou příčinu dnes ani znát nebudeme. Každopádně žádný další výbuch nebo požár nehrozí," uvedl Svoboda. Výbuch nedoprovázel požár.

Společnost Unipetrol, která kralupskou rafinérii vlastní, na twitteru uvedla, že exploze se ozvala v jedné z nádrží v kralupské rafinerii. "V tuto chvíli je situace pod kontrolou a nehrozí žádné další nebezpečí," dodala. Podle mluvčího Unipetrolu Pavla Kaidla zasedá krizový štáb.

Rafinérie byla v režimu útlumu před plánovanou odstávkou, která měla začít příští týden. Podle Kaidla vybuchla jedna ze skladovacích nádrží v rafinérii. Mluvčí nepotvrdil neoficiální informace, že mezi oběťmi nejsou zaměstnanci z Kralup, ale nejspíš zahraniční pracovníci, pravděpodobně z Polska. Podle informací ČTK Poláci mezi mrtvými po výbuchu nejsou.

Starosta Kralup Petr Holeček ČTK řekl, že výbuchu předcházelo čištění prázdné nádoby na pohonné hmoty. Podle informací radnice zřejmě nebyl dodržen technologický postup. Starosta zdůraznil, že šlo o lokální neštěstí a další nebezpečí nehrozí. "V tuto chvíli je situace pod kontrolou a nehrozí žádné další nebezpečí. K úniku nebezpečných látek nedošlo," dodal Kaidl.

Zástupkyně mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Jana Jandová ČTK řekla, že podle informací integrovaného záchranného systému na místě neunikly nebezpečné látky do vzduchu ani do vody, na místě proto zatím nejsou inspektoři.

Neštěstí v Kralupech je jedním z nejtragičtějších výbuchů v průmyslových objektech v České republice od 60. let a druhou nejtragičtější explozí v Česku za posledních 30 let. Soustrast rodinám obětí dnes na twitteru vyjádřila řada politiků včetně prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše (ANO).

Podle Svobody na místě zasahovaly dvě profesionální, jedna dobrovolná a dvě podnikové jednotky.

Kvůli dnešnímu výbuchu v kralupské chemičce zatím nebylo nutné svolat městský ani krajský krizový štáb. Středočeský kraj je nicméně připraven městu i všem zasahujícím složkám pomoci, sdělila dnes ČTK Helena Frintová z krajského úřadu. Dopolední exploze si vyžádala šest obětí na životech a dvě zranění.

Vedení kraje dostalo informaci o výbuchu v 10:45. "Po okamžitém prověření této informace a ujištění starostou města Kralupy nad Vltavou i Policií České republiky, že obyvatelé nejsou ohroženi na životech, nebylo zatím nutné svolat krajský krizový štáb. Nebyl aktivován ani krizový štáb města," uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Vyjádřila zároveň soustrast pozůstalým po obětech.

Zástupkyně mluvčí České inspekce životního prostředí Jana Jandová uvedla, že podle informací integrovaného záchranného systému neunikly nebezpečné látky do vzduchu ani do vody. "O mimořádné události jsme byli informováni zástupci společnosti Unipetrol a Hasičským záchranným sborem. K úniku závadných látek do životního prostředí dle našich informací nedošlo," dodala.