Kábul - Nejméně 80 mrtvých a více než 350 zraněných si vyžádal atentát v centru afghánské metropole Kábulu. Novou bilanci zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví, které citovala agentura Reuters. Ministerstvo vnitra hovoří o 64 obětech atentátu. Jedná se o jeden o nejhorších útoků, který kdy Kábul postihl. Výbuch v diplomatické čtvrti poškodil i budovy několika ambasád, české velvyslanectví má rozbitá okna.

Mezi mrtvými jsou především civilisté, včetně žen a dětí. Řada zraněných je v kritickém stavu. Afghánské ministerstvo vnitra vyzvalo občany, aby darovali krev v nemocnicích.

Zatím není jasné, co bylo cílem útoku, a žádná skupina doposud nepřijala za atentát odpovědnost. V minulosti se ale k velkým pumovým útokům v Kábulu většinou hlásilo buď islamistické hnutí Taliban, které od svého svržení v roce 2001 bojuje proti Západem podporované vládě, nebo teroristická organizace Islámský stát.

Výbuch poškodil mimo jiné budovy německé, francouzské a české ambasády. Zraněno bylo několik zaměstnanců německého velvyslanectví. Afghánský člen ostrahy ambasády zahynul. Uvedl to šéf německé diplomacie Sigmar Gabriel. Podle agentury DPA bylo německé velvyslanectví těžce poškozeno, exploze bomby vyrazila desítky oken budovy. Okna má rozbitá i česká ambasáda.

Mluvčí českého ministerstva zahraničí Michaela Lagronová uvedla, že pracovníci velvyslanectví ČR jsou v pořádku. "Všichni jsou v pořádku. Ten výbuch, jak to bylo asi kilometr od ambasády, tak to rozbilo okno na ambasádě," řekla ČTK Lagronová. Dodala, že neví, kolika oken se to týká, jestli jednoho, dvou nebo tří.

"Francouzská ambasáda, stejně jako německá ambasáda, utrpěla materiální škody," řekla rádiu Europe 1 francouzská ministryně pro evropské záležitosti Marielle de Sarnezová. "Nemáme ale v tuto chvíli informace, že by mezi oběťmi byli Francouzi," dodala.

Agentura DPA uvedla, že nálož byla s největší pravděpodobností umístěna v cisternovém autě na vodu. Podle agentury AP je možné, že bombu v autě odpálil sebevražedný atentátník. Útok se odehrál v době ranní špičky, asi v 8:25 tamního času, kdy byly tisíce lidí na cestě do práce.

Ulice, na níž nálož explodovala, je úzká a z obou stran obehnaná vysokými zdmi, které slouží jako ochrana právě proti explozím. Ta dnešní poničila množství automobilů a vyrážela okna budov stovky metrů od místa útoku. Nad místem útoku byl vidět hustý oblak dýmu.

V oblasti se kromě ambasád nachází také prezidentský palác či hlavní sídlo NATO v Afghánistánu. Bezpečnostní složky po atentátu celou oblast uzavřely, nad čtvrtí přelétávají vrtulníky.