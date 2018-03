Praha - Obrovské zklamání prožil při vyřazení od Liberce v předkole play off trenér hokejové Sparty František Výborný. Čtyřiašedesátiletá klubová legenda věřila, že Pražané ve třetím duelu proti Bílým Tygrům uspějí a vynutí si pokračování série, ale v závěrečné části Liberec čtyřmi góly rezolutně rozhodl o konci sparťanské sezony. V pozápasovém rozhovoru s novináři navíc Výborný naznačil, že s trénováním skončil. A tentokrát už nadobro.

"Chtěl jsem pro skvělé sparťanské fanoušky, abychom tady zítra hráli znovu. To víte, že jsem zklamaný. Byl jsem zklamaný, když jsem odcházel ze Sparty před devíti lety. Už jsem ani nechtěl trénovat, ale šel jsem do Českých Budějovic a zaplaťpánbůh za to. Taky tehdy jsem odcházel ze Sparty s brekem," řekl po prohře 1:4 Výborný.

"To zažíváte, takový je život. U mě už je to naposledy. V mém věku už si na střídačku nechci ani stoupnout, v žádném případě. Udělal jsem to pro Spartu, ale bohužel to nevyšlo," dodal se slzami v očích Výborný, který v říjnu nahradil odvolaného Jiřího Kalouse a s mužstvem podepsal smlouvu do konce sezony.

Neúspěch Pražanů ho velmi mrzel. "Tohle si ponesu do hrobu. Za těch deset let, co jsem tu nebyl, Sparta udělala stříbro, jinak nic. Čeká na titul, investuje do hráčů velké peníze, ale pořád se titul nedaří. Přišel jsem a věřil, že to půjde, jinak bych do toho nešel. Někteří mě od návratu odrazovali, ale vůbec jsem nepřemýšlel o tom, že bych nešel. Jsem sparťan a chtěl jsem týmu pomoci," řekl Výborný, který Spartu dovedl ke třem extraligovým titulům včetně toho zatím posledního z roku 2007.

Vyřazení ho mrzelo i proto, že Sparta ve třetím duelu proti Liberci předvedla dobrý výkon. "Dneska nemůžeme hráčům nic vytknout. Věřil jsem, že vyhrajeme 1:0, že v poslední třetině dáme gól. Byli jsme aktivní, měli jsme šance. Ale Liberec dá góly z přesilovek a my ne. Jsou tam nejlepší hráči, které máme, ale neprostřelíme to. Dneska to byl kámen úrazu, protože jsme mohli jít do vedení. Byli jsme minimálně vyrovnaným soupeřem dvě třetiny," ohlédl se za utkáním trenér Pražanů.

Sparta po celý ročník předváděla nevyrovnané výkony a do předkola postoupila až z posledního možného desátého místa. "Celou sezonu jsme tahali za kratší provaz. Byli jsme rádi, že jsme se dostali do desítky. Slavení desítky na Spartě je smutné. V předkole jsme narazili na jednoho z nejtěžších soupeřů, který byl v posledních deseti kolech základní části nejlepší. Je potřeba sportovně přiznat, že Liberec byl lepší," uznal Výborný kvalitu Bílých Tygrů.

Mužstvo rovněž charakterizovalo nízké sebevědomí. "Při každém vedení 2:0 jsme tušili, že dostaneme branku na 2:1, soupeř pak vyrovná a prodloužení neuděláme. Mužstva, která mají sebedůvěru, si z těchto zápasů odnášejí body. Hradec Králové na tom jede celou sezonu. V momentech, kdy jsme to potřebovali, se to nesešlo. Když jsme udělali sérii tří vítězství, další zápas nás posadil na zem. Bylo to velmi frustrující," zhodnotil jednu z příčin neúspěchu Výborný.

Do budoucna věří, že si Sparta z tohoto ročníku vezme ponaučení. "Tohle určitě není příčka, kde by chtěla být. Přestože je liga vyrovnaná, Sparta by měla být výš," řekl Výborný.