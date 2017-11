Mladá Boleslav - Kouč František Výborný při svém návratu do svého nedávného působiště Mladé Boleslavi dovedl Spartu k vítězství 4:1 a těšilo jej vřele přijetí v místě, kde strávil posledních pět let. Jeho jméno skandoval s koncem prohraného duelu i 'kotel' domácích příznivců a čtyřiašedesátiletý Výborný přiznal, že to pro něj vůbec nebyl snadný den.

"Mně se sem vůbec nechtělo. Bavil jsem se o tom i s vedením Boleslavi, když jsem s nimi mluvil. Říkal jsem ji: 'Kluci, dneska bych ten zápas nejradši nehrál.' Ale samozřejmě jsem chtěl vyhrát a oni taky, i když jsme kamarádi. Je to těžké. Pět let tady máte kluky, teď jsou proti vám. Máte k většině nějaký vztah, přirostli mi k srdci. Těm svým současným bych za dnešek chtěl poděkovat," řekl Výborný po utkání.

Po úspěchu se v něm mísily rozporuplné pocity. "I když to třeba nevypadá, tak jsem citlivý člověk. Citové vazby ke klukům skutečně mám, mám je do dneška jako svoji rodinu. Stejně to bylo na Spartě před nějakými těmi osmi lety. Zažil jsem nejkrásnější trenérské roky na Spartě i v Boleslavi. Jsou to takové moje dvě hokejové rodiny. Jsou to kluci, kteří mi přirostli k srdci," doplnil Výborný.

Kouč, který dovedl Spartou ke třem mistrovským titulům v letech 2000, 2006 a 2007, přišel do Mladé Boleslavi před sezonou 2012/13. Po dvou letech pomohl klubu k návratu do extraligy a v roce 2016 dokonce do semifinále. Po minulé sezoně ale na lavičce skončil, v klubu zůstal v roli konzultanta. Před čtyřmi týdny po odvolání Jiří Kalouse jej Bruslařský klub pustil do Sparty.

"Pět let jsme tady válčili a myslím, že jsme udělali kus práce. Zvedli jsme to z druhé nejvyšší soutěže až ke klubu, do kterého se hráči hlásí a velice rádi sem jdou. To byl náš cíl s Marianem Jelínkem a celým realizačním týmem. Chtěli jsme vybudovat mužstvo, které bude konkurenceschopné, v klidnějších vodách a bude se to zkvalitňovat. Myslím, že základ jsme tady položili, teď už je to zase na jiných," řekl Výborný.

Jeho tým v Mladé Boleslavi vedl už ve čtvrté minutě 2:0 a přes rychlé snížení domácích uhájil cenné tři body. "Ty dva góly nás povzbudily. Předtím nám tam nepadaly. I (v úterý) se Zlínem (1:3) jsme měli takové šance. Ale to, co dneska - vystřelený puk rychle od beků a tečovaný nebo dorážený - to nám chybělo. Dneska nám to tam padlo," pochvaloval si Výborný.

Stejně tak považoval za klíčové okamžiky za stavu 2:1 ubráněné dvouminutové oslabení tři proti pěti na konci první třetiny a trefu na 3:1 v závěru druhého dějství. Před ní totiž mladoboleslavský bek Ronald Knot nastřelil tyč a Sparta z protiútoku po chybě brankáře Brandona Maxwella udeřila.

"Boleslav v poslední době hrála velmi dobře přesilové hry, měla je v minulých zápasech stoprocentní a dala čtyři ze čtyř. Bylo to veliké nebezpečí a na to jsme hráče připravovali. Oslabení bylo hodně a ti hráči, kteří tam chodili, zaslouží absolutorium. Stejně jako celý tým," chválil Výborný.

Sparta se při trestech Jiřího Smejkala a Zbyňka Michálka při signalizovaném trestu ještě pro Petra Vránu skoro minutu a půl ocitla na ledě dokonce ve třech proti šesti, ale Výborný postupem času věřil, že to unavené trio s brankářem Davidem Honzíkem za zády ustojí.

"Jakub Klepiš, Kotvan nebo tihle hráči to střílejí z první a to je vždycky hrozně nebezpečné. Ale když už jsme pak viděl, že to přibrzdí, otočí hru, tak už jsem věřil, že to kluci vyúhlují holemi," podotkl. "Samozřejmě jsme měli štěstí. I potom při tyčce a gólu na 3:1 po chybě Maxe (Maxwella). Takové štěstí jsme doteď neměli, takže doufám, že nás taky padne a chvilku zůstane. Musí se mu jít naproti. Myslím, že kluci dneška šli," uvedl Výborný.

Se Spartou bodoval pošesté ze sedmi zápasů a potřetí se radoval z výhry. Pražané jsou ve vyrovnané tabulce nyní sedmí. "Věřím, že si kluci začnou víc věřit a nějakým způsobem se odrazíme," přeje si Výborný.