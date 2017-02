Göteborg - Rusové měli na Švédských hokejových hrách mladý tým bez hvězd a převážně s hráči bez zkušeností na mezinárodním poli, přesto třetí díl Euro Hockey Tour suverénně ovládli. Nezastavili je ani čeští hokejisté, kteří sice vedli 2:1 a mohli bojovat o vítězství v turnaji, ale sborná po obratu na 4:2 triumfovala bez ztráty bodu.

"Mají širokou základnu. Ti kluci hrají výborně. Výborně bruslí. I kluci, kteří se mnou hrají v týmu a je jim kolem dvaceti, skvěle bruslí. Jsou velmi šikovní na puku a je to asi i tím, že mají z čeho vybírat. Vyberou ty nejlepší, mají široký kádr a dostanou plán, který v zápase plní," řekl český útočník Tomáš Zohorna, který hraje KHL za Chabarovsk.

Podle něj se duel zlomil na konci druhé třetiny. Po vyrovnání sborné na 2:2 měli Češi přesilovku, ale místo toho, aby v ní udeřili, dodali si Rusové hned třemi šancemi na vedoucí gól sebevědomí.

"Měli jsme přesilovku a chtělo to dát gól. Myslím, že by se tím zápas zlomil. My jsme jim ale nechali v naší přesilovce možná tři úniky na bránu a tam se to začalo trochu lámat. Pak dali dva góly a bylo rozhodnuto," prohlásil Zohorna.

Zápas byl podle něj vyrovnaný a devětadvacetiletý účastník loňského mistrovství světa v Rusku litoval, že ho Češi nezvládli strhnout na svou stranu. "Nemyslím si, že by Rusové hráli líp než my. Měli jsme taky dost sil. Holt prostě dali víc gólů, to tak prostě je," podotkl.

Podle Zohorny českému výběru chybělo více nebezpečných střel, podobně jako ve čtvrtečním úvodním duelu se Švédskem (2:5). "My jsme i v tom prvním zápase hráli dobře, hráli jsme výborně okolo brány, hezky jsme si to nahrávali, ale chyběla tam ta střelba. Neodkázali jsme dostat puky před bránu a snažit se dát gól. Dneska jsme se k tomu trošku vrátili," uvedl Zohorna.

Zopakovat sobotní výkon proti Finsku, které Češi rozdrtili 7:1, se nepodařilo. "S Finy jsme hráli výborně. Přesně to, co jsme si řekli. Proti Švédům jsme udělali chyby, ale s Finskem jsme se snažili dávat puky na bránu a jít tam. A napadalo nám to tam," dodal Zohorna.