Praha - Ministerstvo školství možná dostane 100 milionů korun navíc pro speciální školy. O miliardu korun by mohla Sněmovna zvýšit národní dotace zemědělcům. Úpravy vládního návrhu státního rozpočtu podpořil sněmovní rozpočtový výbor. Většinu požadavků ostatních výborů i jednotlivých poslanců na přesuny peněz uvnitř plánovaného rozpočtu ale zamítl.

Z poslanců v rozpočtovém výboru uspěla jeho předsedkyně Miloslava Vostrá (KSČM) s návrhem, aby takzvané chráněné rozpočtové kapitoly dostaly na úkor vládní rozpočtové rezervy celkem skoro 106 milionů korun na zvýšené platy zaměstnanců. Jde o prezidentskou kancelář, Senát, Sněmovnu, kancelář ombudsmanky, Ústavní soud a o Nejvyšší kontrolní úřad.

Sněmovna by také měla podle doporučení výboru posílit z několika zdrojů o 1,9 miliardy korun dotaci do pojistných fondů EGAP. Na návrh Pavla Juříčka (ANO) by tak reagovala na problémový projekt hnědouhelné elektrárny Yunus Emre společnosti Adularya Enerji Elektrik v Turecku.

Celkem rozpočtový výbor podpořil přesuny peněz uvnitř navrhovaného rozpočtu zhruba za 3,1 miliardy korun. Výbory žádaly změny za téměř 4,6 miliardy korun a jednotliví poslanci za čtyři miliardy korun. Poslanci budou moci další návrhy úprav předkládat při pátečním druhém čtení rozpočtu na plénu.

Speciální školy by měly dostat 100 milionů na učebnice pro těžce postižené žáky na úkor obsluhy státního dluhu. Členové rozpočtového výboru podpořili návrh školského výboru o jediný hlas. Navýšení národních dotací zemědělcům by se mělo na návrh zemědělského výboru uskutečnit výhradně uvnitř navrhované kapitoly ministerstva zemědělství.