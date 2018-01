Praha - Výbor regionální rady Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy, který by měl v polovině ledna jednat o vyjmutí farmy Čapí hnízdo z evropského financování, nebude mít k dispozici zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). ČTK to dnes řekl člen výboru za opoziční STAN Věslav Michalik s odvoláním na vedení úřadu regionální rady. S takovým postupem nesouhlasí, podle něj pak není o čem jednat. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) a ředitel úřadu regionální rady Kamil Munia se mají k záležitosti vyjádřit ve 13:00 na společné tiskové konferenci.

Munia před Silvestrem Michalikovi údajně řekl, že zprávu OLAF uvolní hned, jak bude předložena. "Když jsem s ním hovořil ve čtvrtek dopoledne, tak mě ujistil, že bude součástí materiálů, které dostaneme jako podklady na jednání výboru. Takže budeme mít deset dní na to, abychom se s tím seznámili," uvedl Michalik. Nakonec se ale prý dozvěděl, že výboru mají stačit informace zveřejněné ministerstvem financí. "My s tím nesouhlasíme, nevidím důvod, abychom jednali o vyjmutí," dodal Michalik.

Zprávu požaduje také člen výboru za ODS Michael Pánek, který tvrdí, že mu ji Munia odmítl vydat na příkaz hejtmanky. Pokorná Jermanová i Munia to ale už ve čtvrtek odmítli. "Obrátila jsem se na ředitele Úřadu regionální rady ROP Střední Čechy už před koncem roku, abych se s dokumentem mohla seznámit. Bohužel jsem jej zatím neobdržela," vyjádřila se podobně další členka výboru za ODS Jana Poláková.

Kvůli padesátimilionové dotaci pro Čapí hnízdo obvinila policie premiéra Andreje Babiše (ANO) a žádá Sněmovnu o jeho vydání. Ministerstvo financí navrhlo úřadům, aby vyňaly z evropského financování projekty, které vyšetřuje OLAF nebo jsou předmětem správního či trestního řízení. Ve středních Čechách se to týká Čapího hnízda a menšího projektu na Mladoboleslavsku. Opozice žádá o svolání výboru v co nejkratším termínu, tedy 15.ledna. Hejtmanka už ve čtvrtek oznámila, že výbor by se v polovině měsíce skutečně mohl sejít. Podle ní není důvod věc protahovat.