Brusel - Situace médií v České republice nepředstavuje systematické ohrožení demokratických struktur země, míní Evropská komise. V diskusi o rizicích politického zneužívání médií v ČR, kterou měl dnes večer na programu Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) Evropského parlamentu, to uvedl zástupce komise Giuseppe Abbamonte. V debatě, která byla přípravou na čtvrteční jednání pléna europarlamentu o stejné věci, často padalo jméno někdejšího vicepremiéra Andreje Babiše, opakovaně byla ale také zmiňována významná role českých veřejnoprávních médií.

Abbamonte, ředitel pro mediální politiku generálního ředitelství Evropské komise pro komunikační sítě, obsah a technologie dnes také zdůraznil, že komise má ohledně prosazování svobody a plurality médií vůči členským zemím jen velmi omezené pravomoci.

Problematika se na program bruselské miniplenární schůze dostala v první polovině měsíce, tedy nedlouho poté, co v ČR na veřejnost pronikly nahrávky údajně dokazující, že tehdejší vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš ovlivňoval obsah médií, která v minulosti vlastnil a která posléze předal do svěřeneckého fondu.

Mnozí účastníci dnešní diskuse připomínali, že podobné problémy jako ČR mají také další evropské země. Podle nizozemské europoslankyně Sophie in´t Veldové (ALDE) je proto relevantní otázka, zda se státu daří vyrovnat se s tím. Tématem pro Evropskou unii by se věc podle ní stávala v případě, že stát by to sám nedokázal.

Babiš zařazení bodu na program jednání europarlamentu pokládá za součást kampaně proti své osobě. Dnes v Česku prohlásil, že by evropské instituce neměly zasahovat do vnitřních věcí ČR. Žádný europoslanec za Babišovo hnutí ANO, které je v europarlamentu součástí liberální frakce ALDE, v dnešní diskusi nevystoupil.

Se svým pohledem na českou situaci přítomné v Bruselu seznámili předseda Syndikátu novinářů Adam Černý a šéfredaktor Respektu Erik Tabery. Ten vyzdvihl existenci kvalitních veřejnoprávních médií v ČR, varoval před útoky na ně a upozornil, že o stavu médií se v Česku živě diskutuje. Zástupce ministerstva kultury objasnil podobu příslušné české legislativy, včetně zákona o střetu zájmů, který byl nedávno přijat právě kvůli Babišovu vlastnictví médií.

Ostře v debatě, které dominovali čeští europoslanci, vystoupil například Jaromír Štětina (za TOP09 a Starostové), podle kterého je už zneužívání médií v Česku realitou. "Dnešní ohrožení svobody slova, které v České republice nastalo, může být začátkem ohrožení demokracie," prohlásil.

Šéfka bruselské pobočky organizace Reportéři bez hranic Julie Majerczaková připomněla slova českého prezidenta Miloše Zemana, který v Číně v diskusi s ruským prezidentem Vladimirem Putinem vyzval k likvidování novinářů, zřejmě v žertu. "Miloš Zeman mnohdy svá vystoupení pronáší ve stavu, který bychom těžko komentovali jako stav střízlivý," poznamenal následně český europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) s tím, že v ČR se mnozí za prezidenta stydí.

Německá socialistická europoslankyně Birgit Sippelová upozornila, že problémy se svobodou a pluralitou mají média v mnoha zemích a sebelepší systém a zákon nezabrání jednotlivcům snažit se je zneužívat.

Stejným tématem se bude ve čtvrtek dopoledne zabývat také plénum europarlamentu.