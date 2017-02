Washington - Německá automobilka Volkswagen se dohodla, že ve Spojených státech vynaloží nejméně 1,26 miliardy dolarů (31,6 miliardy Kč) na odškodnění majitelů a na úpravu či odkup 80.000 naftových vozů s třílitrovými motory, které umožňují manipulovat s emisními testy. Pokud by regulátoři neschválili plány na úpravu těchto vozů, mohly by se náklady vyšplhat na více než čtyři miliardy dolarů (100 miliard Kč). Vyplývá to podle agentury Reuters ze soudních dokumentů.

Volkswagen v prosinci uvedl, že se dohodl na zpětném odkupu 20.000 vozů a že u dalších 60.000 vozů počítá pouze s úpravou. Soudní dokumenty ukázaly, že majitelé, kteří se rozhodnou pro úpravu, obdrží od Volkswagenu odškodné 7000 až 16.000 dolarů (zhruba 175.000 až 400.000 Kč). Dalších 500 dolarů pak dostanou, pokud úpravy ovlivní výkon vozu.

Volkswagen se již dříve dohodl, že v USA vynaloží až deset miliard dolarů na zpětný odkup 475.000 vozů s dvoulitrovými motory, které umožňují manipulovat s emisními testy.

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) předloni v září Volkswagen obvinila, že do vozů s naftovým motorem instaloval software umožňující při testování emisí skrývat vysoce nadlimitní hodnoty oxidů dusíku. Volkswagen následně přiznal, že tento software po celém světě instaloval do zhruba 11 milionů naftových aut. Skandál se týká i zhruba 1,2 milionu vozů Škoda Auto.