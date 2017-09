Praha/Zlín - Srbský fotbalista Vukadin Vukadinovič se vrací do Zlína, kam míří na roční hostování bez opce ze Sparty. Do pražského týmu přitom právě ze Zlína přestoupil teprve v květnu. Pod novým trenérem Andreou Stramaccionim se i kvůli zdravotním potížím a příchodu zahraničních hvězd na křídla neprosadil.

Šestadvacetiletý rodák z Bělehradu se v českém fotbale pohybuje už osm let. Hrál za Sezimovo Ústí, Jablonec, Žižkov, Slavii, ale výrazněji se prosadil až ve Zlíně, kde v minulých dvou sezonách patřil k nejlepším hráčům v soutěži. A toužil po kroku výše, kterým měl být přestup do Sparty oznámený na konci května.

Křídelní hráč, který má v lize na kontě 85 startů, osm gólů a dvanáct asistencí, však nedostal ve Spartě šanci v jediném soutěžním utkání a po zúžení kádru po vyřazení z evropských pohárů se rozhodl vrátit do Zlína.

"Je to ještě hodně čerstvé, teprve před chvílí se vše vyřešilo a já jsem za to moc rád. Trvalo to dlouho a vůbec jsem nevěděl do poslední chvíle, jak to dopadne. Mám z toho velmi dobrý pocit a teď už se těším na kluky, protože ve Zlíně jsme měli vždycky skvělou a týmovou partu," řekl Vukadinovič pro klubový web Zlína.

Ševci tak na poslední chvíli získali třetí ofenzivní posilu pro boje v Evropské lize. Ve čtvrtek dorazili záložníci Petr Hronek z Jihlavy a Bosňan Mirzad Mehanovič, který se nedávno dohodl na ukončení smlouvy s Jabloncem.