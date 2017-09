Olomouc - Remízu museli brát fotbalisté Zlína ve své premiéře v Evropské lize všemi deseti. Proti patnáctinásobnému moldavskému mistrovi Šeriffu Tiraspol přečkali v Olomouci několik gólových šancí, ve kterých je vydatně podržel gólman Stanislav Dostál. Bezgólová remíza byla pravděpodobně maximem, na které dnes mohli dosáhnout.

"Po šancích soupeře, které jsme přežili, bod musíme brát. V začátcích obou poločasů na nás byl vidět až přílišný respekt. Škoda, že jsme nedotáhli nějaký brejk, ale vzhledem k vývoji musíme brát remízu. Oni měli minimálně dvě stoprocentní šance," řekl zlínský záložník Petr Jiráček, který má z týmu nejbohatší zkušenosti v evropských pohárech díky angažmá ve Viktorii Plzeň.

Téměř nulové zkušenosti z bojů v evropských pohárech se na zlínském celku projevily. Hráči i kouč se shodovali, že hlavně v nástupech do obou poločasů byl na výkonu patrný respekt. "Pak jsme vždycky zjišťovali, že se s nimi dá hrát, více jsme vylezli. Měli jsme tam i nějaké šance nebo náznaky, ale nedotáhli jsme brejky do konce a to je škoda," řekl Vukadinovič.

Tým se snažil uklidňovat hlavně Jiráček. "Hodně na nás mluvil, ať se uklidníme. Ale on ten fotbal byl úplně jiný než to, na co jsme zvyklí z ligy. Bylo to o stupeň rychlejší. Když jsme zalezli a nechali soupeře hrát, běhali jsme bez balonu a byli pod tlakem," řekl Vukadinovič.

Přiznal, že po prvních dvaceti minutách byl kvalitou Tiraspolu překvapen. "Opravdu jsme to nečekal, že budou tak dobří. Byli hrozně rychlí a dobře se pohybovali. Musíme bod brát, naštěstí nás podržel gólman," řekl Vukadinovič.

Šestadvacetiletý srbský ofenzivní záložník měl v celém utkání největší příležitost Zlínských. Dvacet minut před koncem běžel zprava na brankáře Mikuliče, který ale jeho křížnou ránu k tyči vytáhl.

"Díval jsem se, jestli někdo nenabíhá, že bych to strčil před prázdnou bránu, ale musel jsem střílet a on to vyrazil. Byla to asi stoprocentní šance," řekl Vukadinovič.

Podle něj se bude hra Zlína postupně zlepšovat na domácí i evropské scéně. "V týmu je moc změn a musí si to sednout. Bude to lepší každý zápas. Tiraspol evropské poháry hraje každý rok, ti hráči jsou daleko zkušenější a sehranější, ale i my se budeme zlepšovat s každým zápasem," řekl Vukadinovič.