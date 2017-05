Ostrava - Čtvrtfinále světového šampionátu podle bývalého reprezentanta Vladimíra Vůjtka mladšího odpovídá momentální síle českého hokeje. Vůjtek dodal, že Češi v dnešním pařížském utkání proti Rusku neodehráli špatný úvod zápasu, ale soupeř po úvodní vstřelené brance převzal kontrolu nad utkáním. Především precizní hra ruských hokejistů v defenzivě zaujala trenéra mistrovské Komety Brno Kamila Pokorného.

"Začali jsme výborně. Prvních deset minut jsme Rusy zaskočili, oni možná byli ještě ve vlaku v Kolíně. Bohužel se nám nepodařilo vstřelit branku z úvodního tlaku. Pak se Rusové dostali do přesilovek, což je smrtelné. Hned po přesilovce dali první gól, pak přidali druhý a od té doby začali kontrolovat zápas. Potom už bylo na hřišti jedno mužstvo," řekl ČTK bronzový medailista z mistrovství světa v roce 1997.

Český tým podle něj měl ještě momenty, kdy se dal zápas zdramatizovat. "Pár šancí, kdy se mohlo snížit, bylo, ale na druhé straně to mohlo dopadnout i daleko hůře. Rusové jsou momentálně někde jinde, to je prostě realita," přiznal bývalý útočník Vítkovic, Sparty nebo týmů NHL Edmontonu, Tampy Bay, Atlanty a Pittsburghu.

Rusové podle něj měli navrch zejména bruslařsky. "Oni celý turnaj hráli výborně. Jsou jinde rychlostně. My jsme na tom mistrovství měli výborný mančaft, bohužel jsme podávali nějakým způsobem kolísavé výkony nahoru-dolů. Za těmi silnými soupeři zaostáváme hlavně rychlostně. Když si vezmu ale i zápas se Švýcarskem, tak i Švýcaři nás přebruslili. A není to vůbec jen o tomto mistrovství, konkrétní skladbou mužstva, je to dlouhodobější jev," řekl Vůjtek.

Upozornil, že český celek do semifinále neprošel už na několika turnajích. "Neříkám, že je český hokej na tom špatně, ale tyhle zápasy nám ukazují, že v něčem zaostáváme. Věřil jsme tomuhle mužstvu, měli jsme to dobře poskládáno, ale bohužel to nevyšlo. Začátek byl super, chyběl tomu ale gól, který by Rusy znervózněl. Bohužel jsme ho nedali a potom už to kontroloval soupeř," dodal Vůjtek.

Trenéra mistrovské Komety Pokorného zaujala ruská defenziva

Především precizní hra ruských hokejistů v defenzivě zaujala ve čtvrtfinále mistrovství světa trenéra mistrovské Komety Brno Kamila Pokorného. Přes soupeřovu pevnou obrannou hráz se čeští reprezentanti nepropracovali ke kontaktnímu gólu, nepomohlo jim ani pět přesilovek a prohráli 0:3.

"I v početní výhodě jsme se dostávali jen do pološancí, které bylo těžké využít. Potřebnou branku se nám ale vstřelit nepodařilo," řekl ČTK Pokorný, jenž ocenil velice solidní český začátek.

"Vytvořili jsme si velký tlak. Úvodních deset minut Rusové působili dojmem, že spí. Ve zbytku zápasu se už ale vrátili do svého systému a jeho zaběhnutých kolejí. Neměli jsme se na čem chytit. A to nás ještě podržel brankář Francouz," uvedl kouč Komety.

Z nominace českého týmu před zápasem vypadl jediný hráč mistrovské Komety obránce Jakub Krejčík, který skončil na tribuně. "Samozřejmě jsem na to pomyslel. Ale to je záležitost trenérů, kteří jsou s týmem celou dobu. A vědí, jak na tom jednotliví hráči jsou. Z mé strany se k tomu nemohu vyjadřovat," dodal brněnský kouč.

Od čtvrtfinálového duelu Pokorný očekával větší tempo. "Vím, že se hraje o hodně. Ale tempo mě zklamalo. Asi to bylo dáno velkou zodpovědností," všiml si Pokorný, který v zápase nenašel žádný poznatek, který by se dal v budoucnu uplatnit. "Z tohoto pohledu mě nic nepřekvapilo. Každý trenér by byl pochopitelně spokojen s hrou Ruska do obrany. Ale to chceme po našich hráčích také. Je to jen otázka realizace," dodal Pokorný.