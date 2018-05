Jeruzalém/Gaza - Radikální palestinské hnutí Hamás, které ovládá Pásmo Gazy, podle svého představitele uzavřelo dohodu o příměří s Izraelem, aby ukončilo největší konfrontaci s židovským státem od roku 2014. Izraelský ministr vnitra v reakci uvedl, že pokud Hamás opět nezaútočí, neučiní tak ani Izrael. Armáda odpoledne odvolala mimořádná bezpečnostní opatření v oblastech u hranice s Pásmem Gazy a oznámila lidem, že se mohou vrátit k běžnému životu. Premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že Izrael zasadil palestinským skupinám z Gazy těžkou ránu.

"V posledních hodinách zasáhlo několik zprostředkovatelů a bylo dosaženo dohody, aby se obnovilo příměří v Gaze," uvedl v komuniké zástupce šéfa Hamásu v Pásmu Gazy Chalíl Hajá.

"Pokud bude klid, odpovíme klidem. Dali jsme Hamásu šanci dokázat, že se můžeme vrátit k běžnému životu. Pokud povolí otěže, čeká je velmi bolestivý zásah," uvedl v rozhovoru s izraelským armádním rozhlasem Army Radio izraelský ministr vnitra Arje Deri. Dodal, že šance na klid zbraní je v důsledku nedávných izraelských náletů vysoká.

Izraelská armáda v noci na dnešek podnikla nové útoky na 25 vojenských cílů v Pásmu Gazy, odkud v úterý palestinské militantní skupiny útočily nejrozsáhlejší palbou na izraelské území za poslední roky. Mezi terči izraelských nočních útoků byly výrobny raket, kryty pro bezpilotní letouny či vojenská infrastruktura, uvedl židovský stát. Izraelská armáda rovněž upřesnila, že během úterý vypálily radikální skupiny 70 raket a dělostřeleckých granátů, z nichž se podařilo nespecifikované množství zneškodnit.

Netanjahu dnes prohlásil, že armáda reagovala na palbu z Gazy útoky na desítky cílů teroristických skupin. Šlo podle něj o nejmasivnější údery proti skupinám v Gaze za několik let. "Za boj nesou odpovědnost strany inspirované Íránem Hamás, Islámský džihád a další teroristické skupiny. Nehodlám zveřejnit detaily o našich plánech, protože nechci, aby nepřítel věděl, co ho čeká, ale jedno je jasné: Budou-li nás zkoušet, okamžitě za to zaplatí. Budou-li v testování pokračovat, bude je to stát hodně," řekl.

Armáda vyzvala občany oblastí sousedící s Gazou, kteří se měli od úterka zdržovat v blízkosti krytů, že od dnešních 18:00 místního času (17:00 SELČ) se mohou vrátit k běžnému životu.

K úterním útokům se přihlásila ozbrojená křídla palestinských skupin Hamás a Islámský džihád, podle kterých šlo o odvetu za předchozí izraelské útoky na jejich pozice v pásmu. Izrael již v úterý reagoval útokem na 30 cílů; mimo jiné oznámil zničení tunelu pod hranicí.

Na izraelské straně bylo podle izraelských zdrojů zraněno pět lidí včetně tří vojáků, o zraněných či mrtvých mezi Palestinci nejsou zprávy.

O situaci bude dnes večer na žádost Spojených států jednat Rada bezpečnosti OSN. Washington chce předložit návrh deklarace odsuzující útoky palestinských skupin.