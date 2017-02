Praha - Za čtyři a půl hodiny se vyprodala dostupná kapacita lístků na premiérový ročník tenisového Laver Cupu. Předprodej na akci, která se uskuteční od 22. do 24. září v pražské O2 areně, byl zahájen dnes v deset hodin a zhruba polovinu vstupenek si koupili Češi, některé ale zamířily až na Filipíny nebo do Jižní Afriky. Fanoušci ještě budou mít k dispozici vstupenky na jednotlivé hrací bloky.

Podle pořadatelů zájem o vstupenky naznačil, že zářijový tenisový svátek v Praze bude největší a nejžádanější akcí v historii O2 areny. "Zájem o vstupenky byl v průběhu prodeje opravdu extrémní, téměř čtyřikrát větší než o mistrovství světa v hokeji," uvedl v tiskové zprávě pro ČTK ředitel O2 areny Robert Schaffer.

Organizátoři už s předstihem tušili, že o Laver Cup, v němž nastoupí šest elitních hráčů z Evropy proti šestici ze zbytku světa, bude enormní zájem. "Předem tak děkujeme za trpělivost," napsali při zahájení prodeje na sociálních sítích.

Půl hodiny po spuštění online prodeje měla síť Ticketportalu menší potíže. "Vzhledem k obrovskému zájmu dochází ke zpoždění objednávek," uvedli pořadatelé. "Následně jsme přijali opatření, aby reakce systému byla plynulejší. Fronta zájemců o vstupenky byla sice prodloužena, ale posléze fungoval stabilně," řekl Schaffer.

Lidé kupovali lístky na všechny tři hrací dny v cenách od 4500 do 17.900 korun. Celkově byly prodány vstupenky do 45 zemí včetně Jižní Afriky, na Filipíny, Nový Zéland a do Japonska. "Ještě nemáme přesné počty, ale přibližně polovina vstupenek byla prodána fanouškům z České republiky," uvedl Schaffer.

Později se začnou prodávat vstupenky na jednotlivé hrací bloky (dva zápasy) za 990 korun. "Zároveň lze očekávat, že před akcí budou postupně uvolněny do prodeje vstupenky z technických blokací, které jsou nyní v O2 areně udělány například pro potřeby televizních kamer a podobně," doplnil ředitel O2 areny.

K dispozici byly s předstihem také VIP vstupenky a třeba balíček v sekci West Lounge přišel na 27.900 korun a v Rocket Clubu podél kurtu na 64.900.

Jistými účastníky soutěže jsou Švýcar Roger Federer, který v pondělí prezentoval akci osobně v Praze, a Španěl Rafael Nadal. Za jednotlivé týmy mají nastoupit první čtyři hráči podle žebříčku po třetím grandslamu sezony Wimbledonu a dva na volnou kartu od kapitánů, jimiž jsou Švéd Björn Borg a Američan John McEnroe.

Chybět by neměl ani Tomáš Berdych. Aktuálně čtrnáctý hráč světa je sice podle žebříčku až dvanáctým Evropanem, ale měl by obdržet jednu z volných karet, o kterých mohou kapitáni rozhodnout do konce posledního grandslamu sezony US Open.