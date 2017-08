Třinec (Frýdecko-Místecko) - Dobrý pocit z poctivě odvedené práce, ale i nespokojenost s koncovkou, jež znamenala porážku 0:2, zmiňovali po přípravném utkání se Slovenskem čeští hokejisté. Nulu na kontě vstřelených branek nevymazal přes několik střeleckých příležitostí ani dvacetiletý forvard David Kaše, jehož debut z hlediště sledoval o rok starší bratr Ondřej, který v NHL obléká dres Anaheimu.

"Všichni makali, bruslili, chyběla trošku taková ta hokejovost a zkušenost. Prostě počkat si na správnou chvíli. Jestli to bylo nervozitou... Určitě by bylo zapotřebí zlepšit efektivitu, a to jak v přesilovkách - protože jsme jich dneska měli dost - tak určitě i při hře v pěti. Tam musíme stát před brankářem," řekl David Kaše novinářům.

Z jeho pohledu chyběl právě zejména větší tlak do brány. "Měli jsme hodně střel, ale jejich gólman puk hodně viděl. Je důležitý hlavně stát před brankářem a clonit mu, ale to se nám moc nedařilo. Prostě jsme dneska nedali ani jedinou branku, nevyšlo to mně a ani nikomu z nás. Je to škoda," mrzelo Kašeho.

Ve svých šancích přitom pálil do míst, jež byla v souladu s jeho představami. "Určitě jsem ty střely chtěl takto, ale možná mě trošku mrzí v první třetině, když jsem tam byl osamocený. Tam jsem v tu chvíli možná mohl udělat kličku, protože brankář byl povyjetý. Ale já se rozhodl pro střelu a on to bohužel chytil," litoval Kaše, jenž od nové sezony vyměnil extraligový Chomutov za švédskou Moru.

Nastoupil v prvním útoku, kde byli jeho parťáky Radan Lenc a Pavel Musil z Mladé Boleslavi. "Začal jsem s nimi hned první trénink a už tam nám to celkem šlo. Kluci hrají výborně. Řekli mi co a jak, jak to chtějí hrát, a myslím si, že se nám to dneska i celkem dařilo. Akorát chyběla ta koncovka," zopakoval hlavní bolest českého týmu v dnešním souboji.

Slováci přitom podle něho byli soupeřem k poražení. "Určitě. Oni nám dali v první třetině gól z brejku. Pak se hrálo de facto skoro pořád u nich, když tedy neměli přesilovku. Hodně nás to mrzí, oni si to pak pohlídali," uvedl Kaše.

Tým kouče Josefa Jandače mrzela porážka i kvůli divákům, kterých přišlo do ochozů takřka pět tisíc. "Atmosféra byla úžasná. Fanouškům moc děkujeme za podporu. Škoda, že jsme to dneska neurvali," dodal Kaše.

A už plánoval rodinnou poradu se zkušenějším bratrem Ondřejem, který si v dresu anaheimských Kačerů zahrál na jaře i play off o Stanleyův pohár a v devíti utkáních dvakrát skóroval. "Až se vyšlapu na kole a udělám si povinnosti, tak půjdu za bráchou. A určitě mi nějaké rady dá," dodal Kaše.